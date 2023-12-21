Вчені зробили нове відкриття на Марсі — планета виявилася не зовсім мертвою

Марс — четверта планета від Сонця. Фото: istockphoto.com

Раніше вчені вважали, що Червона планета є мертвою в геологічному плані. Це означає, що вулканічна активність не відбувається тут вже дуже давно. Проте нове несподіване відкриття змогло переконати у зворотному.

Так, згідно з дослідженням, опублікованим у журналі JGR Planets, на Марсі виявили ознаки відносно нещодавньої вулканічної активності, що свідчить про те, що планета може бути "жива". А отже, під її поверхнею відбуваються несподівані процеси, пише ScienceAlert.

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Як зазначається у науковій праці, виявити ознаки вулканічної активності, яка проявлялася впродовж останніх 120 млн років, вдалося у області під назвою Рівнина Елізій (Elysium Planitia) за допомогою супутникових зображень і георадара.

Встановлено, що поверхня Рівнини Елізій складається з речовини, яку за останні 120 млн років викинули на поверхню понад 40 вивержень. Деякі виверження мали просто гігантські масштаби. До прикладу, одне з найбільших викинуло 16 тисяч кубічних кілометрів розплавленої породи, вкриваючи територію розміром майже з Аляску.

Деякі ділянки на поверхні Рівнини Елізій, створені несподівано молодими потоками лави. Остання активність, яку вдалося зафіксувати, сталася приблизно 1 млн років тому.

Вулканічна тріщина в районі Церберової ямки Elysium Planitia, якій лише кілька десятків тисяч років. Зображення: NASA

Учені вважають, що жерла, з яких виривалася лава, могли також викинути величезні потоки ґрунтових вод, що призвело до потужних вибухів і сформувало окремі ділянки поверхні Марса.

Не виключено, що деякі особливості місцевого ландшафту, створені лавою, яка взаємодіяла з водяним льодом або рідкою водою, і викликали виверження водяної пари. Це багато що змінює в розумінні геологічної історії Червоної планети.

Це важливе відкриття, адже на Землі гарячі джерела, спричинені такою геологічною активністю, наповнені мікробним життям. Тож на Марсі в подібних ділянках ландшафту також могло виникнути позаземне життя.

За словами вчених, Рівнина Елізій має дуже важливе значення не тільки для розуміння вулканічної історії Марса, а й для розуміння того, де може ховатися вода під поверхнею планети. Вчені вважають, що на невеликій глибині досі знаходяться величезні поклади водяного льоду.

Крім того, автори дослідження кажуть, що, можливо, вулканічна активність на Марсі відбувається навіть зараз, просто її ознак ще не виявлено.

З огляду на те, що Рівнина Елізій розташована в екваторіальному регіоні Марса, де найлегше посадити космічний корабель з астронавтами, уявлення про наявність води та розуміння механізмів її виходу є життєво важливими для майбутніх місій на Червону планету.

Раніше ми писали, що на Марсі офіційно знайшли ознаки життя в області, де колись існувало озеро.

Нагадаємо, ми розповідали, що вчені уперше в історії зафіксували унікальне космічне явище, яке сталося з атмосферою Марсу.

Також ми публікували дивовижні фото зимового марсіанського ландшафту, який зовсім не схожий на земний.