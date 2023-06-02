В начале июня Землю накроют магнитные бури: как защититься

Магнитные бури влияют накроют Землю. Фото: google

Сотрудники Солнечных лабораторий постоянно наблюдают за состоянием Солнца и предупреждают о возможных магнитных бурах на Земле. В июне ожидается первая такая буря, которая начнется уже в начале месяца.

Об этом пишет УНИАН.

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Магнитные бури в июне

Магнитные бури вызывают волны в магнитном поле Земли из-за вспышек на Солнце и могут иметь негативное влияние на работу связи и здоровье людей. Даже небольшое повышение солнечной активности может оказать отрицательное воздействие на здоровье. В пятницу, 2 июня, ожидается однодневная магнитная буря мощностью 4 балла, что является средней по силе. Наиболее высокая солнечная активность ожидается во второй половине дня и вечером.

Следующая однодневная магнитная буря ожидается в субботу, 10 июня.

Воздействие магнитных бурь на здоровье является индивидуальным для каждого человека. Особенно чувствительны к ним метеозависимые люди, страдающие хроническими заболеваниями, беременные женщины и пожилые люди. Симптомы недомогания во время магнитной бури могут включать тошноту, головную боль, головокружение, повышенное давление, боль в животе, повышенную температуру, боль в мышцах и суставах, слабость, бессонницу и обострение хронических заболеваний.

Большинство людей переносит магнитные бури легко и испытывает лишь один или несколько из перечисленных симптомов.

Как защититься от магнитных бурь

следуйте следующим рекомендациям для снижения влияния магнитных бурь на ваше состояние;

предпочитайте легкую пищу: сокращайте потребление жирных, жареных и острых продуктов, увеличивайте количество свежих фруктов, овощей и зелени в рационе;

старайтесь избегать кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетических напитков. Увеличьте потребление воды, зеленого чая и натуральных компотов;

проводите как можно больше времени на открытом воздухе. Легкая физическая нагрузка или просто прогулка могут быть полезны;

когда вы находитесь в помещении, не забывайте регулярно его проветривать.

старайтесь избегать стрессовых ситуаций и конфликтов;

перед сном расслабьтесь, возможно, воспользуйтесь контрастным душем.

Напомним, ранее мы писали, что на Солнце заметили большое пятно, в четыре раза больше Земли. По словам ученых, она настолько велика, что ее можно увидеть невооруженным глазом, но для безопасности следует пользоваться специальными очками.

Добавим, что астрономы впервые наблюдали полярный циклон на Уране. Это удалось сделать из Земли. Ученые наблюдали за полярным циклоном благодаря специальному радиотелескопу. Он расположен в Нью-Мексико (США) и состоит из 27 антенн.