На початку червня Землю накриють магнітні бурі: як захиститись

Магнітні бурі впливають на накриття Землі. Фото: google

Співробітники Сонячних лабораторій постійно спостерігають за станом Сонця і попереджають про можливі магнітні бурі на Землі. У червні очікується перша така буря, яка розпочнеться вже на початку місяця.

Про це пише УНІАН.

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Магнітні бурі у червні

Магнітні бурі викликають хвилі в магнітному полі Землі через спалахи на Сонці й можуть мати негативний вплив на роботу зв'язку та здоров'я людей. Навіть невелике підвищення сонячної активності може мати негативний вплив на здоров'я. У п'ятницю, 2 червня, очікується одноденна магнітна буря потужністю 4 бали, що є середньою за силою. Найбільш висока сонячна активність очікується у другій половині дня та ввечері.

Наступна одноденна магнітна буря очікується у суботу, 10 червня.

Вплив магнітних бур на здоров'я є індивідуальним для кожної людини. Особливо чутливі до них метеозалежні люди, які страждають на хронічні захворювання, вагітні жінки та люди похилого віку. Симптоми нездужання під час магнітної бурі можуть включати нудоту, головний біль, запаморочення, підвищений тиск, біль у животі, підвищену температуру, біль у м'язах та суглобах, слабкість, безсоння та загострення хронічних захворювань.

Більшість людей переносить магнітні бурі легко і відчуває лише один або кілька перерахованих симптомів.

Як захиститися від магнітних бур

дотримуйтесь наступних рекомендацій для зниження впливу магнітних бур на ваш стан;

вживайте легку їжу: скорочуйте споживання жирних, смажених та гострих продуктів, збільшуйте кількість свіжих фруктів, овочів та зелені в раціоні;

намагайтеся уникати кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетичних напоїв. Збільште споживання води, зеленого чаю та натуральних компотів;

проводьте якнайбільше часу на відкритому повітрі. Легке фізичне навантаження або просто прогулянка можуть бути корисними;

коли ви перебуваєте у приміщенні, не забувайте регулярно його провітрювати.

намагайтеся уникати стресових ситуацій та конфліктів;

перед сном розслабтеся, можливо, скористайтеся контрастним душем.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Сонці помітили велику пляму, вчетверо більшу за Землю. За словами вчених, вона настільки велика, що її можна побачити неозброєним оком, але для безпеки слід скористатися спеціальними окулярами.

Додамо, що астрономи вперше спостерігали полярний циклон на Урані . Це вдалося зробити із Землі. Вчені спостерігали за полярним циклоном завдяки спеціальному радіотелескопу. Він розташований у Нью-Мексико (США) та складається з 27 антен.