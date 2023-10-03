На бешеной скорости к Земле несется огромный астероид: какая опасность

Астероид летит к Земле. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Во вторник, 3 октября, мимо Земли пролетит "потенциально опасный" астероид 349 507 (2008 QY). Его длина составляет 671 метр.

Об этом сообщает пресс-служба Лаборатории реактивного движения NASA.

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Опасный астероид летит к Земле

В NASА зафиксировали потенциально опасный астероид длиной 9671 метров, двигающийся в направлении Земли. Он, как подсчитали ученые, пролетит примерно в шести миллионах километров от планеты Земля. Скорость движения небесного тела — 75 456 км/ч.

Заметим, если астероид приближается к Земле на расстояние ближе 7,4 млн. км, а его размер превышает 150 м, в NASA называют его "потенциально опасным объектом". В этом случае астероид попадает под оба параметра одновременно.

Воздействие на климат

Ученые отмечают, что падение большого астероида или кометы может создать огромное количество пыли и дыма, которые могут повлиять на климат Земли. Температура может снизиться из-за блокировки солнечного света, что приводит к изменениям в распределении осадков и длительным периодам похолодания.

Напомним, один из экспериментов NASA чуть не привел к катастрофе на Земле. Так, ученые раскололи двигавшийся в направлении нашей планеты астероид Димофорс на около 40 кусочков. Теперь ученые рассматривают это событие как метод уничтожения астероидов.

Также мы писали, что ученые решили исследовать, как часто и какие астероиды пролетают мимо нашей планеты. Статистика показывает, что меньшие астероиды пролетают чаще больших. К тому же меньших мы даже не замечаем, в то время как большие для нас опасны.