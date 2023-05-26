Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Космос arrow На Солнце заметили пятно размером с Землю, что может привести к геомагнитным бурям arrow

На Солнце заметили пятно размером с Землю, что может привести к геомагнитным бурям

26 мая 2023 02:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
На Солнце заметили пятно размером с Землю, что может привести к геомагнитным бурям
Большое пятно на Солнце. Фото: SDO/NASA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

На Солнце можно наблюдать большое пятно, в четыре раза больше Земли. По словам ученых, оно настолько велико, что его можно увидеть невооруженным глазом, но для безопасности следует пользоваться специальными очками.

Об этом сообщает ScienceAlert.

Читайте также:

К чему может привести пятно на Солнце

Приближается период наблюдения за солнечным пятном AR3311, которое может стать источником сильнейшей солнечной вспышки класса Х. Эта вспышка может вызвать значительную геомагнитную бурю на Земле. Так, вспышка столь большого размера может спровоцировать отключение радиосвязи, что повлияет на авиацию, и длительные радиационные бури.

Интересно, что наблюдать за этим солнечным пятном можно даже без использования телескопа. Однако во избежание повреждения глаз следует использовать специальные очки с линзами, которые блокируют 100% ультрафиолетового и инфракрасного излучения от Солнца.

Напомним, что в двойной звездной системе V1355 Ориона одна из звезд периодически испускает супервспышки. Они в десять раз больше, чем самая большая солнечная вспышка, когда-либо зарегистрированная на Солнце.

Также мы сообщали, что астрономы впервые наблюдали полярный циклон на Уране. Это удалось сделать из Земли. Ученые наблюдали за полярным циклоном благодаря специальному радиотелескопу. Он расположен в Нью-Мексико (США) и состоит из 27 антенн.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас