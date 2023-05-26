На Солнце заметили пятно размером с Землю, что может привести к геомагнитным бурям

Большое пятно на Солнце. Фото: SDO/NASA

На Солнце можно наблюдать большое пятно, в четыре раза больше Земли. По словам ученых, оно настолько велико, что его можно увидеть невооруженным глазом, но для безопасности следует пользоваться специальными очками.

Об этом сообщает ScienceAlert.

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Приближается период наблюдения за солнечным пятном AR3311, которое может стать источником сильнейшей солнечной вспышки класса Х. Эта вспышка может вызвать значительную геомагнитную бурю на Земле. Так, вспышка столь большого размера может спровоцировать отключение радиосвязи, что повлияет на авиацию, и длительные радиационные бури.

Интересно, что наблюдать за этим солнечным пятном можно даже без использования телескопа. Однако во избежание повреждения глаз следует использовать специальные очки с линзами, которые блокируют 100% ультрафиолетового и инфракрасного излучения от Солнца.

Напомним, что в двойной звездной системе V1355 Ориона одна из звезд периодически испускает супервспышки. Они в десять раз больше, чем самая большая солнечная вспышка, когда-либо зарегистрированная на Солнце.

Также мы сообщали, что астрономы впервые наблюдали полярный циклон на Уране. Это удалось сделать из Земли. Ученые наблюдали за полярным циклоном благодаря специальному радиотелескопу. Он расположен в Нью-Мексико (США) и состоит из 27 антенн.