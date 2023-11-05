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На Солнце обнаружили огромную трещину — как она появилась

5 ноября 2023 12:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На Солнце обнаружили огромную трещину — как она появилась
Трещина на Солнце. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На Солнце зафиксировали гигантскую трещину. По размерам ее можно сравнить с континентом Евразия.

Об этом сообщает Klymenko Time.

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Трещина на Солнце

Она появилась вследствие мощного выброса плазмы, вызванного разрывом одной из многочисленных электромагнитных нитей, пронизывающих поверхность звезды.

Ширина трещины оценивается в около 10 тысяч километров, длина — около 100 тысяч километров.

Напомним, внутри планеты Земля обнаружили останки другой планеты. Речь идет о Тейе, которая такого же размера как Марс.

Также мы писали, что на днях NASA отправила свой космический аппарат на изучение троянских астероидов Юпитера в рамках многолетней миссии. Когда этот аппарат приблизился к астероиду, он совершил неожиданное открытие, которое очень удивило астрономов.

Добавим, на огромной скорости к нашей планете несется криовулканическая комета под названием 12P/Pons-Brooks, выпускающая облака льда и газа, похожие на рога. За это ее прозвали кометой Дьявола.

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