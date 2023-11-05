На Сонці виявили величезну тріщину — як вона з'явилася

Тріщина на Сонці. Фото: скриншот з відео

На Сонці зафіксували гігантську тріщину. За розмірами її можна порівняти з континентом Євразія.

Про це повідомляє Klymenko Time.

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Тріщина на Сонці

Вона з'явилася внаслідок потужного викиду плазми, спричиненого розривом однієї з численних електромагнітних ниток, що пронизують поверхню зірки.

Ширина тріщини оцінюється в близько 10 тисяч кілометрів, довжина — близько 100 тисяч кілометрів.

Нагадаємо, всередині планети Земля знайшли рештки іншої планети. Йдеться про Тейю, яка такого ж розміру як Марс.

Також ми писали, що днями компанія NASA відправила свій космічний апарат на вивчення троянських астероїдів Юпітера у межах багаторічної місії. Коли цей апарат наблизився до астероїда, він зробив неочікуване відкриття, яке дуже здивувало астрономів.

Додамо, на величезній швидкості до нашої планети мчить кріовулканічна комета під назвою 12P/Pons-Brooks, яка випускає хмари льоду й газу, схожі на роги. За це її прозвали кометою Диявола.