На спутнике Сатурна обнаружили гейзер, который выбрасывает воду в космос

Выброс пара в космос со спутника Сатурна. Фото: NASA/JPL-Caltech

Снова новое космическое открытие благодаря работе телескопа "Джеймса Вэбба". Исследователи нашли на спутнике Сатурна Энцелади гейзер, разбрызгивающий водяной пар. Расстояние выброса — 5044 километра. Это в несколько раз превышает диаметр самого спутника.

Об этом сообщает Space.com.

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Это не первые находки гейзеров на спутнике Сатурна Энцелади. Но первые с таким большим масштабом.

Впервые исследователи узнали о водяных взрывах на Энцеладе в 2005 году.

После проведения анализа стало известно, что выбросы в космос содержали метан, углекислый газ и аммиак. Это молекулы, содержащие химические строительные блоки, необходимые для развития жизни. Эксперты отмечают, что возможно даже то, что некоторые из этих газов были произведены самой жизнью, выделяющей метан глубоко под поверхностью Энцелада.

Также это еще одно доказательство возможной жизни на Энцеладе. Спутник полностью покрыт толстым слоем водяного льда. Однако исследователи сообщили, что под этой замерзшей коркой скрыт огромный океан. Ученые считают, что струи воды происходят из гидротермальных источников на дне океана. Эта гипотеза подтверждается наличием кремнезема. Это обычный ингредиент планетарной коры, находящийся в шлейфах пара.

Ученые NASA обсуждают предстоящие миссии возвращения для поиска признаков жизни на спутнике. Уже есть космический корабль Enceladus Orbilander. Он может вращаться вокруг Энцелады примерно шесть месяцев, пролетая через его водяные шлейфы и собирая образцы. Затем его опустят на поверхность ледяной луны. Космический корабль будет иметь инструменты для взвешивания и анализа молекул, а также для исследования ДНК и микроскоп.

Кроме этого, у ученых есть еще одна предложенная идея исследования. Это отправление автономного "робота-змея" в водные глубины под поверхностью Энцелада. У него будут камеры и лидер на "голове", которые помогут ему ориентироваться в неизвестной среде дна океана спутника.

Напомним, что ученые наконец-то определили плотность марсианской коры, благодаря самому сильному "марсотрясу", который когда-либо наблюдался. Отмечается, что она толще по сравнению с Землей и Луной.

На Солнце можно наблюдать большое пятно, в четыре раза больше Земли. По словам ученых, она настолько велика, что ее можно увидеть невооруженным глазом, но для безопасности следует пользоваться специальными очками.