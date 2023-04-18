На Землю упадет "мертвый" спутник NASA: есть ли опасность

Спутник NASA RHESSI. Фото: nasa.gov

Неисправный спутник NASA упадет на Землю в ближайшие дни. Масса спутника RHESSI составляет 270 кг.

Об этом сообщает Space.

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Когда упадет спутник

Ожидается, что спутник RHESSI, изучавший Солнце с 2002 года до его вывода из строя в 2018 году, снова войдет в атмосферу Земли 19-20 апреля.

RHESSI не является огромным спутником. Он весит всего 270 килограммов. Большая часть этой массы превратится в пепел и пар во время падения RHESSI, сообщили представители NASA.

Может ли RHESSI нанести вред

"Риск причинения вреда любому на Земле низкий — примерно 1 из 2467", — уверяют в NASA.

Спутник RHESSI вышел на низкую околоземную орбиту на борту ракеты Pegasus XL в феврале 2002 года. Космический корабль изучал солнечные вспышки и выбросы корональной массы. RHESSI вывели из строя после более чем 16 лет успешной работы. Из-за проблем со связью пришлось завершить наблюдения.

RHESSI будет далеко не самым большим куском "космического мусора", который неконтролируемо упадет на Землю.

Опасность "космического мусора"

Впрочем, как отмечает издание, предстоящее падение RHESSI является еще одним напоминанием о том, что околоземная орбита становится все более опасным местом.

Например, глобальные сети космического наблюдения отслеживают более 30 тыс. орбитальных обломков.

По оценкам Европейского космического агентства, в настоящее время вокруг нашей планеты кружится около 1 млн объектов шириной от 1 до 10 сантиметров.

Приблизительное количество кусков размером от 1 мм — около 130 миллионов.

Даже эти крохотные осколки могут нанести серьезный вред, если они ударятся о спутник или космический корабль с экипажем, ведь эти обломки двигаются с большой скоростью.

Напомним, что недавно ученые сделали снимки плазменного водопада на Солнце высотой почти 100 000 км. Водопад длился несколько часов и был более чем в шесть раз выше диаметра Земли.

Также сообщалось, что в апреле Галактика Вир будет особенно заметной на ночном небе. Это удивительное зрелище можно увидеть из любого уголка Земли.