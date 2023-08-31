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Над Украиной взошла Голубая Луна: в сети делятся уникальными кадрами

31 августа 2023 02:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Над Украиной взошла Голубая Луна: в сети делятся уникальными кадрами
Синий месяц над Ивано-Франковском. Фото: соцсети
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Пользователи сети активно распространяют кадры Голубой Луны, которая сошла ночью, 31 августа. Это редкое явление достигнет своего пика около 4:30 утра и повторится через 9 лет.

Соответствующие фото публикуют в соцсетях.

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Таким образом по сети гуляют уникальные кадры голубого полнолуния над Украиной.

"Она (Луна. — Ред.) сегодня будет на расстоянии 357 344 км от Земли, спутник будет на 7,2% больше и на 15,7% ярче, чем обычная полная Луна", — отмечают пользователи.

Голубая Луна в ночном небе. Фото: twitter.com/AdaDenica
Голубая Луна в ночном небе. Фото: twitter.com/AdaDenica
Голубая Луна в ночном небе. Фото: twitter.com/jouravoi
Голубая Луна в ночном небе. Фото: facebook.com/kaiser.ww
Голубая Луна в ночном небе. Фото: facebook.com/kaiser.ww

Напомним, что в ночь на 30 августа над Землей взошла Голубая Луна. Украинцы смогут наблюдать явление невооруженным глазом.

Также мы сообщали, что в августе этого года украинцы, как и другие жители планеты, смогут наблюдать уникальное астрономическое явление — голубой супермесяц. В следующий раз подобное можно будет наблюдать спустя девять лет.

Добавим, что индийский луноход "Чандраян-3" прислал уникальные снимки поверхности Луны, сделанные его бортовыми камерами. На изображениях отчетливо видны следы, оставленные колесами ровера на лунном реголите, а также большой кратер диаметром около четырех метров, который роверу пришлось обойти.

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