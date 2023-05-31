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NASA проведет публичное заседание по исследованиям НЛО

31 мая 2023 15:21
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
NASA проведет публичное заседание по исследованиям НЛО
Вход в космический центр имени Кеннеди. Фото: NASA
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Комиссия компании NASA проведет первое публичное заседание по данным во время исследования НЛО. Эта комиссия была сформирована в прошлом году специально для изучения "неопознанных воздушных явлений".

Об этом сообщает Reuters.

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Вышеупомянутая комиссия состоит из 16 экспертов из разных областей, от физики до астробиологии, была сформирована в июне прошлого года для изучения несекретных наблюдений НЛО и других данных, собранных от гражданского правительства и коммерческих секторов.

В центре внимания четырехчасового публичного заседания заключается в проведении окончательных обсуждений перед тем, как независимая исследовательская группа агентства опубликует отчет этим летом.

"Это будет первое расследование, когда-либо проводившееся под эгидой американского космического агентства по теме, которую правительство когда-то отдавало в исключительную и тайную компетенцию военных и чиновников национальной безопасности. Исследование NASA является отделенным от недавно официального Пентагона расследования непознанных воздушных явлений, или UAP. задокументированных в последние годы военными авиаторами и проанализированных представителями обороны и разведки США", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что глобальная аэрокосмическая компания Lockheed Martin входит в список компаний, выигравших контракт от NASA на разработку и демонстрацию полета устойчивого лунного посадочного аппарата для Artemis. Отмечается, что эта космическая система должна быть способна транспортировать людей.

Добавим, NASA опубликовало изображения космоса, сделанные с помощью своих самых совершенных телескопов Джеймса Вебба (JWST) и Хаббл. Также на кадрах можно увидеть яркое фиолетовое сияние, свидетельствующее о высоком рентгеновском излучении.

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