NASA проведет публичное заседание по исследованиям НЛО
Комиссия компании NASA проведет первое публичное заседание по данным во время исследования НЛО. Эта комиссия была сформирована в прошлом году специально для изучения "неопознанных воздушных явлений".
Об этом сообщает Reuters.
NASA предоставит отчет по поводу НЛО
Вышеупомянутая комиссия состоит из 16 экспертов из разных областей, от физики до астробиологии, была сформирована в июне прошлого года для изучения несекретных наблюдений НЛО и других данных, собранных от гражданского правительства и коммерческих секторов.
В центре внимания четырехчасового публичного заседания заключается в проведении окончательных обсуждений перед тем, как независимая исследовательская группа агентства опубликует отчет этим летом.
"Это будет первое расследование, когда-либо проводившееся под эгидой американского космического агентства по теме, которую правительство когда-то отдавало в исключительную и тайную компетенцию военных и чиновников национальной безопасности. Исследование NASA является отделенным от недавно официального Пентагона расследования непознанных воздушных явлений, или UAP. задокументированных в последние годы военными авиаторами и проанализированных представителями обороны и разведки США", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали, что глобальная аэрокосмическая компания Lockheed Martin входит в список компаний, выигравших контракт от NASA на разработку и демонстрацию полета устойчивого лунного посадочного аппарата для Artemis. Отмечается, что эта космическая система должна быть способна транспортировать людей.
Добавим, NASA опубликовало изображения космоса, сделанные с помощью своих самых совершенных телескопов Джеймса Вебба (JWST) и Хаббл. Также на кадрах можно увидеть яркое фиолетовое сияние, свидетельствующее о высоком рентгеновском излучении.