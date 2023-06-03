NASA рассказала о новых исследованиях НЛО

Спутник в небе. Фото: google.com

Агентство правительства США NASA впервые рассказало о новых исследованиях неопознанных аномальных объектов или явлений. Речь идет об НЛО.

Об этом сообщает BBC.

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Исследование НЛО

Специальная группа по изучению непознанных воздушных явлений, ранее называемых НЛО, была создана в июне прошлого года. Она провела первое публичное заседание и заявила, что изучила более 800 сообщений о неопознанных летающих объектах. В отчете говорится, что небольшая часть не поддается научному объяснению.

"Нам поступают до 100 сведений в месяц о загадочных, на первый взгляд, явлениях", — рассказал директор Управления по изучению аномалий Пентагона Шон Киркпатрик.

Он сообщил, что число явлений, которые "действительно являются аномалией", составляет всего до 5% от общего числа.

Агентство на заседании показало видео, снятое военным самолетом над западной частью США. На ролике были видны движущиеся в небе точки света. Как выяснилось, это был гражданский самолет.

"В отчете Пентагона за 2021 год говорится о том, что из 144 наблюдений военных пилотов, сделанных с 2004 года, все, кроме одного, так и остались невыясненными. Официальные лица не исключают возможности того, что эти объекты имеют внеземное происхождение", — говорится в сообщении.

Напомним, комиссия компании NASA проведет первое публичное заседание по данным во время исследования НЛО. Эта комиссия была сформирована в прошлом году специально для изучения "неопознанных воздушных явлений".

Также мы писали, что NASA опубликовало изображения космоса, сделанные с помощью своих самых совершенных телескопов Джеймса Уэбба (JWST) и Хаббл. Также на кадрах можно увидеть яркое фиолетовое сияние, свидетельствующее о высоком рентгеновском излучении.

Добавим, излучение с мобильных башен Земли может помочь инопланетянам найти людей. Исследователи отметили, что это не имеет ничего общего с 5G. Излучение не является раковым — это тот же тип энергии, который используется в радио- и телевизионных сигналах.