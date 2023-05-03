NASA создала анимацию, продемонстрировав потрясающие размеры черных дыр

Сверхмассивная черная дыра. Иллюстративное фото: pixabay.com

NASA выпустило новую анимацию, показав масштабы размеров черных дыр. Так, они могут быть примерно такие как наше Солнце, а могут даже в миллиарды раз превышать размеры многих галактик вместе.

Об этом сообщает Portaltele.

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Размеры черных дыр

"Прямые измерения, многие из которых сделаны с помощью космического телескопа Хаббла, подтверждают наличие более 100 сверхмассивных черных дыр. Как они становятся такими большими? Когда галактики сталкиваются, их центральные черные дыры в конце концов также могут слиться", — рассказал астрофизик-теоретик из Центра полетов имени Годдарда NASA Джереми Шнитман.

Черные дыры могут быть не очень большими. Все объясняется тем, что они наиболее плотные объекты в космосе. Черные дыры так сильно притягивают все вокруг себя, что даже свет не может вырваться из зоны притяжения.

Самые маленькие черные дыры имеют массу примерно в пять раз больше массы Солнца. Эти черные дыры обычно образуются из коллапса ядра массивной звезды, когда звезда завершает свою жизнь. Такие черные дыры называются черными дырами звездной массы.

Звездная масса черной дыры имеет верхнюю границу примерно в 65 раз больше массы Солнца. Они могут образовываться, когда черные дыры сталкиваются и сливаются, в результате чего образуется объект с общей массой.

Анимация NASA о черных дырах

Новая анимация NASA начинается с черной дыры в карликовой галактике под названием J1601+3113, содержащей черную дыру примерно в 100 000 масс Солнца. Тень от черной дыры распространяется на пространство вокруг горизонта событий. Это образует более темную область, имеющую размер примерно вдвое больше самой черной дыры. Таким образом, на видео тень от черной дыры имеет примерно такой же размер как Солнце.

Мы также видим сверхмассивную черную дыру Стрелец A* в центре нашей галактики, размером около 4,3 млн. солнечных масс. Есть также M87*, первая в истории черная дыра, имеющая гораздо большую массу — 5,37 млрд. Солнц.

Есть также две черные дыры, висящие в центре одной галактики — NGC 7727. Когда-то NGC 7727 была двумя галактиками. Две черные дыры с массами 154 миллиона и 6,3 миллиона находящихся в галактических ядрах солнечных масс сошлись вместе и погрузились в центре только что объединенной галактики. В будущем они также сольются в одну чёрную дыру.

Напомним, что астрономы зафиксировали как черная дыра поглощающая звезду. Это происходило в галактике, удаленной от нас на 215 миллионов световых лет.