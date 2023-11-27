NASA испытывает марсианские вертолеты на двух планетах — видео

Земной вертолет на Красной планете. Фото: freepik.com

Инженеры NASA делают невозможное, впервые в истории используя сразу две планеты для испытаний летательных аппаратов. Так, пока марсианский вертолет Ingenuity бьет новые рекорды высоты и скорости на Красной планете, специалисты на Земле тестируют новый ротор, который будут использовать в марсианских вертолетах следующего поколения, которые будут лучшими и будут играть важную роль в миссии Mars Sample Return, в рамках которой образцы марсианские почвы будут доставлены на нашу планету в начале 2030-х годов.

Увлекательные детали о разработках инженеров NASA рассказало издание SciTechDaily.

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Почему возможность тестировать вертолеты сразу на Марсе и на Земле так важны для ученых

Как утверждают специалисты NASA, испытания нового марсианского вертолета в буквальном смысле взяли лучшее из обоих миров. На Земле есть все необходимые возможности для тестирования новых компонентов вертолета, а на Марсе существуют подлинные внеземные условия, которые невозможно воспроизвести на Земле.

К примеру, это касается атмосферного давления и гравитации на Марсе. Первый составляет менее 1% земного давления, а второй — менее 30% земной гравитации. Поэтому скорость вращения лопастей Ingenuity составляет от 2400 до 2900 оборотов в минуту. На Земле эта скорость составляла всего 500-600 оборотов в минуту.

Хотя марсианский вертолет весит 1,8 кг, на Марсе из-за низкой гравитации его вес составляет 680 граммов.

Марсианский вертолет, который будет исследовать территорию, недоступную для астронавтов и марсоходов. Фото: NASA

Что известно о марсианском вертолете Ingenuity

Ingenuity, покоряющий сейчас марсианские земли, оказался гораздо более успешным проектом, чем планировали инженеры с самого начала.

По обнародованной информации, с весны 2021 года аппарат совершил на Марсе 66 полетов. Хотя первоначально планировалось всего 5.

Рекорды, которые поставил марсианский Ingenuity:

во время 25 полета — пролетел 704 м;

во время 61 полета — набрал высоту 24 м над поверхностью Марса;

во время 62 полета — набрал скорость 10 м/с.

По словам ученых из NASA, за последние 9 месяцев удалось увеличить:

максимальную скорость полета;

максимальную высоту;

скорость вертикального ускорения;

скорость горизонтального ускорения.

Еще одно достижение марсианского вертолета — более медленное и аккуратное приземление.

Все это дает неоценимые данные, которые сейчас используются для создания марсианских вертолетов следующего поколения.

В будущем NASA планирует выполнить два высокоскоростных полета Ingenuity, во время которых вертолет выполнит специальный набор маневров, чтобы измерить свою производительность. Полученные данные будут очень важны для уточнения аэромеханических моделей поведения роторных аппаратов на Марсе.

Что известно о тестировании новых лопастей, которое проводит NASA

Сейчас инженеры NASA проводят тесты лопастей марсианского вертолета нового поколения, которые на 10 см длиннее, чем у Ingenuity, и обладают более высокой прочностью. Они выполнены из углеродного волокна.

В NASA считают, что эти лопасти можно будет установить на более крупные и мощные марсианские вертолеты. Проблема заключается в том, что когда кончики лезвий приближаются к сверхзвуковым скоростям, вызывающая вибрацию турбулентность может быстро выйти из-под контроля.

Во время очередного теста ученые смогли раскрутить эти лопасти до 3500 оборотов в минуту, что гораздо больше, чем скорость вращения лопастей у вертолета Ingenuity. Ученые считают, что эти лопасти уже можно использовать в готовой версии марсианских вертолетов нового поколения.

Что известно о новых марсианских вертолетах

Новые вертолеты будут использоваться в рамках миссии Mars Sample Return, когда образцы местной почвы, собранные марсоходом Perseverance, будут доставлены на Землю в начале следующего десятилетия.

Вертолеты должны будут собрать специальные емкости с марсианской породой и доставить их в посадочный модуль, откуда те отправятся на маленькой ракете на орбиту. Там образцы возьмет космический аппарат и доставит их на Землю.

Новые марсианские вертолеты будут отличаться по конструкции от Ingenuity. У них будет комплект из четырех колес, чтобы с их помощью подъехать к емкости с образцом на поверхности Марса и забрать ее.

Стоит отметить, что в настоящее время марсоход Perseverance собрал 23 образца местного грунта, но должен собрать еще 15.

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