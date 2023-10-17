Ученые обнаружили плазменные волны вокруг Меркурия: с чем связано

Изображение плазменных волн на Меркурии. Фото: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

Франко-японские ученые обнаружили плазменные волны вокруг Меркурия. Раньше их фиксировали на Земле, Юпитере, Сатурне, Уране и Нептуне.

Об этом сообщает научное издание Science Art.

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По сообщению ученых, с помощью правильных инструментов можно услышать щебетание и свист, почти как пение птиц на рассвете, и в сумерках. Говорят: такое явление появляется, когда Меркурий огибает Солнце. Это открытие может пролить некоторый свет на магнитную среду вокруг планеты и на то, как формируются магнитные поля под влиянием солнечных бурь.

Ученые предполагают: существует некий физический механизм, который либо способствует появлению хоровых волн в этой области, либо угнетает их повсюду. Команда провела моделирование и определила, что передача энергии от электронов к электромагнитным волнам более эффективна в утреннем секторе, что приводит к генерации свистов.

"На сегодняшний день мы до сих пор не знаем, имеют ли Земля и Меркурий схожие пространственно-временные свойства их "хора электронов". Данный анализ прокладывает путь к этим сложным будущим исследованиям, которые покажут, как окружающая среда намагниченных планет формируется под влиянием солнечного ветра в нашей Солнечной системе, с потенциальной экстраполяцией на экзопланеты, и их взаимодействие со звездными ветрами", — рассказывает руководитель научной группы Мицунори Озаки.

Напомним, что ранее ученые из американского NASA обнаружили в космосе таинственное свечение, которое может являться результатом столкновения двух планет. Также там опубликовали кадры лунного затмения "Кольцо огня", которое можно было наблюдать три дня назад.