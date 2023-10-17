Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Космос arrow Ученые обнаружили плазменные волны вокруг Меркурия: с чем связано arrow

Ученые обнаружили плазменные волны вокруг Меркурия: с чем связано

17 октября 2023 19:08
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Ученые обнаружили плазменные волны вокруг Меркурия: с чем связано
Изображение плазменных волн на Меркурии. Фото: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Франко-японские ученые обнаружили плазменные волны вокруг Меркурия. Раньше их фиксировали на Земле, Юпитере, Сатурне, Уране и Нептуне.

Об этом сообщает научное издание Science Art.

Читайте также:

Космические волны

По сообщению ученых, с помощью правильных инструментов можно услышать щебетание и свист, почти как пение птиц на рассвете, и в сумерках. Говорят: такое явление появляется, когда Меркурий огибает Солнце. Это открытие может пролить некоторый свет на магнитную среду вокруг планеты и на то, как формируются магнитные поля под влиянием солнечных бурь.

Ученые предполагают: существует некий физический механизм, который либо способствует появлению хоровых волн в этой области, либо угнетает их повсюду. Команда провела моделирование и определила, что передача энергии от электронов к электромагнитным волнам более эффективна в утреннем секторе, что приводит к генерации свистов.

"На сегодняшний день мы до сих пор не знаем, имеют ли Земля и Меркурий схожие пространственно-временные свойства их "хора электронов". Данный анализ прокладывает путь к этим сложным будущим исследованиям, которые покажут, как окружающая среда намагниченных планет формируется под влиянием солнечного ветра в нашей Солнечной системе, с потенциальной экстраполяцией на экзопланеты, и их взаимодействие со звездными ветрами", — рассказывает руководитель научной группы Мицунори Озаки.

Напомним, что ранее ученые из американского NASA обнаружили в космосе таинственное свечение, которое может являться результатом столкновения двух планет. Также там опубликовали кадры лунного затмения "Кольцо огня", которое можно было наблюдать три дня назад.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

None

Бюджет-2024. Что утвердили депутаты к первому чтению и что сами об этом думают

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

Актуальное по теме