Орбитальный аппарат передал уникальные изображения Марса из космоса

Поверхность Красной планеты, на которой отчетливо видны кратеры. Фото: google.com

Европейское космическое агентство (ESA) провело первую в истории прямую трансляцию Марса, состоявшуюся 2 июня на расстоянии 461 млн километров до Земли. Если вы случайно упустили эту уникальную возможность, можно просмотреть запись.

Об этом сообщает Daily Mail.com.

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Фото с Марса

Орбитальный аппарат Mars Express каждые 50 секунд передавал новые трехмерные изображения Марса на высоте более 11 000 миль над поверхностью Красной планеты.

Орбитальный аппарат агентства Mars Express Фото: ESA

В ESA отметили, что прямая трансляция посвящена 20-летию Марс-Экспресса в космосе, являющегося первым визитом Европейского космического агентства (ESA) на другую планету Солнечной системы.

Этот космический корабль запущен в 2003 году в космос, до сих пор изучает Марс. Он открыл таким образом новые детали о геологии, атмосфере, поверхностной среде и истории воды на этой планете.

Напомним, что ученые, упорно продолжающие искать признаки жизни в космосе, получили с Марса весть. Так, команда исследователей в рамках многонедельного проекта A Sign in Space провела тест, симулировавший получение такого сообщения.

Также мы сообщали, что ученые наконец-то определили плотность марсианской коры, благодаря самому сильному "марсотрусу", который когда-либо наблюдался. Отмечается, что она более толстая по сравнению с Землей и Луной.

Добавим, что уже через 17 лет — в 2040 году — на Марсе могут высадиться люди. Правда, в NASA считают, что выполнить эту задачу будет сложно, но космическое агентство постарается.