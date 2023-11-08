Астронавты на МКС запечатлели первый признак конца света на Земле — фото

Международная космическая станция над поверхностью Земли. Фото: Dima Zel/Shutterstock

Астронавты на борту Международной космической станции (МКС), находящейся на высоте более 400 км над поверхностью Земли, имеют возможность наблюдать удивительные земные пейзажи, однако порой они выглядят довольно жутко. Как в этом случае, когда им удалось запечатлеть реку и озеро, которые приобрели кроваво-красный и ржавый цвет. Эти явления сразу напомнили библейскую притчу о конце света: "Первая кара Господня — и превратилась вся вода в кровь".

Потрясающие и одновременно пугающие кадры опубликовало издание IFLScience. Также специалисты рассказали, в чем причина такого явления и стоит ли бояться конца света.

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По информации Обсерватории Земли NASA, эти два снимка были сделаны с помощью обычной цифровой камеры Nikon в сентябре 2023 года членом экипажа 69-й экспедиции и еще одним членом экипажа 70-й экспедиции.

Первый снимок — "Кровь Земли" в Боливии

Кадр был сделан еще 7 сентября. На нем изображено минеральное озеро Лагуна Колорада в боливийских Андах. Специалисты отмечают, что такой ржаво-красный оттенок озеру подарила красная водоросль, которая начала очень активно расти из-за благоприятных условий окружающей среды. Особенно водоросли заметны на гиперсоленых мелководьях озера.

Лагуна Колорада в боливийских Андах. Фото: NASA

Похожий рост красных водорослей можно наблюдать по всему миру, например в Большом Соленом озере в штате Юта, которое также часто окрашивается в темно-розовый оттенок.

Второй кадр — "Красная артерия Земли"

На втором снимке, сделанном 30 сентября, можно увидеть дельту реки Бецибока на Мадагаскаре. Несмотря на то, что оттенок воды в реке похож на тот, что и у Лагуна Колорада, за окрашивание реки отвечает другой естественный процесс.

В этом случае вода окрасилась в красный цвет из-за того, что в ней присутствует большое количество отложений, богатых железом, которые во время окисления становятся красными.

Река Бецибока на Мадагаскаре. Фото: NASA

Этот процесс напоминает известный Кровавый водопад в Восточной Антарктиде. Его впервые открыл в 1911 году британский исследователь Томас Гриффит "Гриф" Тейлор.

Является ли это признаком конца света?

Ученые уверяют, что ни одно из этих природных явлений не связано с пролитием крови. Так что конца света из-за красных водоемов бояться не следует.

Не исключено, что библейский рассказ о реке Нил, которая "превращалась в кровь" во времена чумы и распрей и стала первой карой египетской, имеет научное объяснение. Ведь Нил также может окрашиваться именно из-за микроскопических водорослей.

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