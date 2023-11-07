Танцює серед купи зірок — вчені помітили унікальну галактику

Галактика NGC 1566, яку відкрив космічний телескоп Габбл. Фото: Pinterest

Дослідники побачили галактику NGC 1566, яка ніби виконує "танець" серед великої кількості зірок. Галактику, яку в космічному просторі сфотографував відомий телескоп Габбл, вчені ще називають "Іспанською танцівницею".

Про це повідомляє Space.

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Що відомо про галактику NGC 1566

Ця галактика розташована на відстані, яка становить приблизно 60 мільйонів світлових років від нашої планети. Місце розташування — це південне сузір’я Дорадо. А фотографія, яку зробив космічний телескоп, демонструє розкішний "дизайн" цієї галактики.

За словами вчених, в неї є два спіральних рукава, які за довжиною становлять понад 100 тисяч світлових років. Кожна з цих дуг робить рухи, які нагадують рухи танцівників. Спіральні рукави – це скупчення зірок яскраво-блакитних відтінків, місця утворення зірок рожевого кольору і закручений пил між зірок.

Галактика NGC 1566, відома, як "Іспанська танцівниця". Фото: NASA

Згідно зі спостереженнями, в цій галактиці є слабкі смуги, через що вона є проміжною спіральною галактикою. Втім, дослідники помітили, що незважаючи на яскраве ядро, в неї немає чіткої перемички у центральній частині.

"Групи галактик відрізняються від скупчень розміром і масою: скупчення можуть містити сотні галактик, тоді як групи — кілька десятків галактик. Під час роботи з групами астрономи не обов'язково озброєні знаннями про розмір окремих галактик, і тому повинні з'ясувати, чи справді вони розташовані відносно близько одна від одної в космосі, чи деякі з них насправді набагато ближче або набагато далі", — кажуть вчені з Європейського космічного агентства.

Що відомо про телескоп Габбл

Космічний телескоп Габбл — це американський телескоп, який є спільним проєктом компанії NASA і Європейського космічного агентства. За весь час своєї роботи телескоп зробив фотографії 22 тисяч об’єктів у космічному просторі.

Космічний телескоп Габбл. Фото: УНІАН

Незважаючи на те, що у роботі телескопу були різні відключення, які спровоковані несправністю комп’ютера в 2021 році, він продовжує передавати нові дані та відкривати нові об’єкти у космосі.

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