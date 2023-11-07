Танцює серед купи зірок — вчені помітили унікальну галактику

Телескоп Габбл побачив галактику, яка танцює — унікальне фото
Дослідники побачили галактику NGC 1566, яка ніби виконує "танець" серед великої кількості зірок. Галактику, яку в космічному просторі сфотографував відомий телескоп Габбл, вчені ще називають "Іспанською танцівницею".
Про це повідомляє Space.
Що відомо про галактику NGC 1566
Ця галактика розташована на відстані, яка становить приблизно 60 мільйонів світлових років від нашої планети. Місце розташування — це південне сузір’я Дорадо. А фотографія, яку зробив космічний телескоп, демонструє розкішний "дизайн" цієї галактики.
За словами вчених, в неї є два спіральних рукава, які за довжиною становлять понад 100 тисяч світлових років. Кожна з цих дуг робить рухи, які нагадують рухи танцівників. Спіральні рукави – це скупчення зірок яскраво-блакитних відтінків, місця утворення зірок рожевого кольору і закручений пил між зірок.
Згідно зі спостереженнями, в цій галактиці є слабкі смуги, через що вона є проміжною спіральною галактикою. Втім, дослідники помітили, що незважаючи на яскраве ядро, в неї немає чіткої перемички у центральній частині.
"Групи галактик відрізняються від скупчень розміром і масою: скупчення можуть містити сотні галактик, тоді як групи — кілька десятків галактик. Під час роботи з групами астрономи не обов'язково озброєні знаннями про розмір окремих галактик, і тому повинні з'ясувати, чи справді вони розташовані відносно близько одна від одної в космосі, чи деякі з них насправді набагато ближче або набагато далі", — кажуть вчені з Європейського космічного агентства.
Що відомо про телескоп Габбл
Космічний телескоп Габбл — це американський телескоп, який є спільним проєктом компанії NASA і Європейського космічного агентства. За весь час своєї роботи телескоп зробив фотографії 22 тисяч об’єктів у космічному просторі.
Незважаючи на те, що у роботі телескопу були різні відключення, які спровоковані несправністю комп’ютера в 2021 році, він продовжує передавати нові дані та відкривати нові об’єкти у космосі.
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