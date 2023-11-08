Астронавти на МКС зафільмували першу ознаку кінця світу на Землі — фото

Міжнародна космічна станція над поверхнею Землі. Фото: Dima Zel/Shutterstock

Астронавти на борту Міжнародної космічної станції (МКС), яка перебуває на висоті понад 400 км над поверхнею Землі, мають змогу спостерігати дивовижні земні пейзажі, проте часом вони виглядають доволі моторошно. Як у цьому випадку, коли їм вдалося зафільмувати річку та озеро, які набули криваво-червоного та іржавого кольору. Ці явища одразу нагадали біблійну притчу про кінець світу: "Перша кара Господня — і перетворилась вся вода на кров".

Приголомшливі та водночас страхітливі кадри опублікувало видання IFLScience. Також фахівці розповіли, у чому причина такого явища та чи варто боятися кінця світу.

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За інформацією Обсерваторії Землі NASA, ці два знімки було зроблено за допомогою звичайної цифрової камери Nikon у вересні 2023 року членом екіпажу 69-ї експедиції й ще одним членом екіпажу 70-ї експедиції.

Перший знімок — "Кров Землі" у Болівії

Кадр було зроблено ще 7 вересня. На ньому зображено мінеральне озеро Лагуна Колорада в болівійських Андах. Спеціалісти зазначають, такий іржаво-червоний відтінок озеру подарувала червона водорість, яка почала дуже активно рости через сприятливі умови навколишнього середовища. Особливо водорості помітно на гіперсолоних мілководдях озера.

Лагуна Колорада в болівійських Андах. Фото: NASA

Схоже розростання червоних водоростей можна спостерігати по всьому світу, наприклад у Великому Солоному озері в штаті Юта, яке також доволі часто забарвлюється в темно-рожевий відтінок.

Другий кадр — "Червона артерія Землі"

На другому знімку, який зробили 30 вересня, можна побачити дельту річки Бецибока на Мадагаскарі. Попри те, що відтінок води в річці схожий на той, що й у Лагуны Колорада, за фарбування річки відповідає інший природний процес.

У цьому випадку вода забарвилася в червоний колір через те, що в ній присутня велика кількість відкладень, багатих на залізо, які під час окислення стають червоними.

Річка Бецибока на Мадагаскарі. Фото: NASA

Цей процес нагадує відомий Кривавий водоспад у Східній Антарктиді. Його вперше відкрив 1911 року британський дослідник Томас Гріффіт "Гриф" Тейлор.

Чи є це ознакою кінця світу?

Вчені запевняють, жодне з цих природних явищ не пов’язане з пролиттям крові. Тож кінця світу через червоні водойми боятися не слід.

Не виключено, що біблійська оповідь про річку Ніл, яка "перетворювалася на кров" за часів чуми та чвар і стала першою карою єгипетською, має наукове пояснення. Адже Ніл також може забарвлювалася саме через мікроскопічні водорості.

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