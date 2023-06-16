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Парад пяти планет: когда наблюдать украинцам

16 июня 2023 01:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Парад пяти планет: когда наблюдать украинцам
Парад планет в солнечной системе. Фото: SHUTTERSTOCK
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

На этой неделе утром 17 июня можно будет увидеть парад пяти планет. Лучше всего это явление будет видно жителям Восточного полушария, в частности, украинцы смогут наблюдать за парадом планет с помощью телескопа или бинокля.

Об этом сообщает StarWalk.

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Парад планет 17 июня

Отмечается, что Сатурн, Юпитер, Меркурий, Нептун и Уран выстроятся в линию за час до восхода солнца на западе.

Самым ярким на небосводе будет Юпитер, поэтому его украинцы смогут увидеть невооруженным глазом, меньшая вероятность рассмотреть Сатурн и Меркурий, а для того, чтобы наблюдать за другими — Нептуном и Ураном, нужно воспользоваться специальным оборудованием.

Подобные парады планет являются уникальными событиями, поэтому это прекрасная возможность насладиться этим явлением, предложенным Вселенной.

Пять планет (Сатурн, Нептун, Юпитер, Уран и Меркурий) выровняются утром 17 июня. Фото: Vito Technology, Inc.

Напомним, что астрономы недалеко от Земли обнаружили мертвую звезду. Ее расстояние до нашей планеты составляет 104 световых года.

Также мы сообщали, что астрономы наблюдают за смертью чрезвычайно яркой и горячей звезды с помощью телескопа Джеймса Уэбба. Наблюдения показывают, что недавно она начала излучать сигнал, которого не было с момента обнаружения звезды.

Добавим, что ученые с помощью молодых постоянных звезд создали новую карту Млечного Пути. Оказалось, что больше всего звезд содержится не в рукавах галактики, а в промежутках между ними.

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