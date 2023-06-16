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Парад п'яти планет: коли спостерігати українцям

16 червня 2023 01:39
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Інна Буряк
редактор
Парад п'яти планет: коли спостерігати українцям
Парад планет в солнечной системе. Фото: SHUTTERSTOCK
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Цього тижня вранці 17 червня можна буде побачити парад п'яти планет. Найкраще це явище буде видно жителям Східної півкулі, зокрема українці зможуть спостерігати за парадом планет за допомогою телескопа чи бінокля.

Про це повідомляє StarWalk.

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Парад планет 17 червня

Зазначається, що Сатурн, Юпітер, Меркурій, Нептун і Уран вишикуються в лінію за годину до сходу сонця на заході.

Найяскравішим на небосхилі буде Юпітер, тож його українці зможуть побачити неозброєним оком, менша ймовірність розгледіти Сатурн та Меркурій, а для того, щоб спостерігати за іншими — Нептуном та Ураном — потрібно скористатися спеціальним обладнанням.

Подібні паради планет є унікальними подіями, тому це чудова можливість насолодитися цим природним явищем, запропонованим Всесвітом.

П’ять планет (Сатурн, Нептун, Юпітер, Уран і Меркурій) вирівняються вранці 17 червня. Фото: Vito Technology, Inc.

Нагадаємо, що астрономи недалеко від Землі виявили мертву зірку. Її відстань до нашої планети становить 104 світлові роки.

Також ми повідомляли, що астрономи спостерігають за смертю надзвичайно яскравої й гарячої зірки за допомогою телескопа Джеймса Вебба. Спостереження показують, що нещодавно вона почала випромінювати сигнал, якого не було від моменту виявлення зорі. 

Додамо, що науковці за допомогою молодих постійних зірок створили нову карту Чумацького Шляху. Виявилося, що найбільше зірок міститься не в рукавах галактики, а в проміжках між ними.

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