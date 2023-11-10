NASA и JAXS запускают в космос первый деревянный спутник из магнолии — дата

Иллюстрация деревянного спутника Земли. Авторство: me.mashable.com

Недавние исследования Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) показали, что 10% атмосферного аэрозоля в стратосфере содержат металлические частицы из космических кораблей, включая спутники. Пока неизвестно, какое влияние будут иметь эти обломки. Тем не менее ученые опасаются, что они могут повредить хрупкий озоновый слой Земли. Поэтому альтернатива классическим спутникам могла бы стать гарантом безопасности. И такая альтернатива есть — спутники из дерева. Первый такой готовится отправиться в космос.

Что известно о первом деревянном спутнике из магнолии, который разработанный японским и американским космическими агентствами JAXS и NASA и когда он попадет на орбиту Земли, рассказываем дальше по материалам издания CNN.

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Как появилась идея деревянного спутника

Автором этого сенсационного изобретения является исследователь Киотского университета в Японии Кодзи Мурата. Одна из мечт ученого — построить на Луне деревянные домики. Но, чтобы ее достичь, изобретателю необходимо было проверить, как дерево реагирует на космическую среду.

Он решил проверить, создав деревянный спутник. Мурата и его команда работали над проектом в течение четырех лет и отправили образцы древесины в космос в 2021 году, чтобы проверить устойчивость материала к космическим условиям. Древесина успешно прошла испытание.

Уже совсем скоро над Землей будет летать деревянный спутник, который по функциональности ничем не уступает своим железным "родственникам". Более того, он имеет преимущества. Такие спутники впоследствии могут решить проблему космического мусора.

"По истечении срока службы спутники вновь входят в атмосферу. Разница в том, что древесина в LingoSat сгорит и со временем превратится в газ, тогда как металлы станут мелкими частицами", — говорит Мурата.

Сейчас команда Мурата работает совместно с Японским космическим агентством JAXA и американским космическим агентством NASA, чтобы отправить прототип спутника под названием LingoSat на орбиту.

Деревянный космический спутник в процессе сборки. Фото: Kyoto University

Почему спутник изготовили именно из магнолии

С самого начала исследователи выбрали три типа древесины:

береза Эрмана (встречается в Восточной Азии);

японская вишня;

магнолия, родом из Японии.

Отмечается, что команда выбрала материалы, которые могли бы выдержать как можно больше детальной работы из-за малого размера спутников.

В конце концов древесина магнолии победила, поскольку ее клетки небольшие и одинаковые по размеру, что облегчает работу с древесиной и менее вероятно, что она расколется или сломается.

Инженеры Киотского института строят древесный спутник. Фото: Kyoto University

Когда состоится запуск деревянного спутника LingoSat — дата

Спутник Мураты и его команды, должен быть запущен в космос в рамках программы J-Cube, микроспутниковой инициативы JAXA, способствующей развитию новейших космических технологий.

JAXS и NASA намерены запустить на орбиту Земли LingoSat летом 2024 года.

Анимация спутника LignoSat в рамках проекта J-Cube

Этот спутник станет неким испытуемым кроликом, поскольку ученые хотят точно знать, как именно он будет вести себя в космосе, где происходят экстремальные перепады температур. Наблюдения, как ожидается, продлятся не менее шести месяцев.

Если спутник покажет себя с наилучшей стороны, исследователи не исключают, что дерево впоследствии может стать убедительным выбором для интерьеров космических кораблей.

Такое убранство будет не только более приятным для созерцания, чем холодный металл, но и послужит защитой для астронавтов от вредного космического излучения.

Анимация спутника LignoSat в рамках проекта J-Cube

Кто еще разрабатывает спутники из дерева для запуска в космос

Финский стартап Arctic Astronautics разработал деревянный спутник WISA Woodsat, который должен был быть запущен в космос в 2021 году. Однако, как утверждает основатель компании Яри Мякинен, запуск задержали бюрократические преграды.

Компания все еще ожидает лицензии на космические операции. Когда она ее получит, спутник будет запущен частной службой совместного использования ракет RocketLab.

Деревянный спутник Земли от WISA Woodsat. Фото: Arctic Astronautics

В Университете Халифа в Объединенных Арабских Эмиратах аэрокосмический инженер Ярджан Абдул Самад рассматривает графен как потенциальный материал для космических объектов. Самад исследует "нано-дерево" — древесину низкой плотности в сочетании с графеном для повышения ее прочности.

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