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Перший у світі дерев'яний супутник із магнолії відправлять у космос — дата

10 листопада 2023 21:22
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
NASA і JAXS запускають у космос перший дерев'яний супутник із магнолії — дата
Ілюстрація дерев'яного супутника Землі. Авторство: me.mashable.com
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Нещодавні дослідження Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) показали, що 10% атмосферного аерозолю в стратосфері містять металеві частинки з космічних кораблів, включаючи супутники. Наразі невідомо, який вплив матимуть ці уламки. Проте, вчені непокояться, що вони можуть пошкодити крихкий озоновий шар Землі. Тож, альтернатива класичним супутникам могла б стати гарантом безпеки. І така альтернатива є — супутники з дерева. Перший такий вже готується відправитися у космос. 

Що відомо про перший дерев'яний супутник із магнолії, розроблений японським та американським космічними агентствами JAXS і NASA та коли він потрапить на орбіту Землі, розповідаємо далі за матеріалами видання CNN.

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Як з'явилася ідея дерев'яного супутника

Автором цього сенсаційного винаходу є дослідник Кіотського університету в Японії Кодзі Мурата. Одна з мрій вченого — побудувати на Місяці дерев'яні будиночки. Та щоб її досягти, винахіднику необхідно було перевірити, як дерево реагує на космічне середовище. 

Він вирішив перевірити, створивши дерев’яний супутник. Мурата та його команда працювали над проєктом впродовж чотирьох років і відправили зразки деревини в космос 2021 року, щоб перевірити стійкість матеріалу до космічних умов. Деревина успішно пройшла випробування.

Тож, вже зовсім скоро над Землею буде літати дерев'яний супутник, який за функціональністю нічим не поступається своїм залізним "родичам". Щобільше, він має переваги. Такі супутники згодом можуть розв'язати проблему космічного сміття.

"Після закінчення терміну служби супутники знову входять в атмосферу. Різниця в тому, що деревина в LingoSat згорить і з часом перетвориться на газ, тоді як метали натомість стануть дрібними частинками", — каже Мурата.

Зараз команда Мурати працює спільно з Японським космічним агентством JAXA та американським космічним агентством NASA, щоб відправити прототип супутника під назвою LingoSat на орбіту.

 

Космічні агентства NASA та JAXS відправлять у космос перший у світі дерев'яний супутник
Дерев'яний космічний супутник у процесі збірки. Фото: Kyoto University

Чому супутник виготовили саме з магнолії 

З самого початку дослідники обрали три типи деревини:

  • береза Ермана (зустрічається у Східній Азії);
  • японська вишня;
  • магнолія обутоподібна, родом із Японії.

Зазначається, що команда обрала матеріали, які могли б витримати якомога більше детальної роботи, через малий розмір супутників.

Зрештою, деревина магнолії перемогла, оскільки її клітини невеликі та однакові за розміром, що полегшує роботу з деревиною та менш ймовірно, що вона розколеться або зламається.

 

Перший у світі дерев'яний супутник із магнолії відправлять у космос
Інженери Кіотського університету будують дерев’яний супутник. Фото: Kyoto University

Коли відбудеться запуск дерев'яного супутника LingoSat — дата

Супутник Мурати та його команди, який отримав назву LignoSat має бути запущений у космос в рамках програми J-Cube, мікросупутникової ініціативи JAXA, що сприяє розвитку новітніх космічних технологій.

JAXS і NASA мають намір запустити на орбіту Землі LingoSat влітку 2024 року.

 

Коли відбудеться запуск дерев'яного супутника LingoSat
Анімація супутника LignoSat в рамках проєкту J-Cube

Цей супутник стане таким собі піддослідним кроликом, оскільки вчені хочуть точно знати, як саме він поводитиметься в космосі, де відбуваються екстремальні перепади температур. Спостереження, як очікується, триватимуть щонайменше шість місяців.

Якщо супутник покаже себе з найкращої сторони, дослідники не виключають, що згодом дерево може стати переконливим вибором для інтер'єрів космічних кораблів.

Таке оздоблення буде не лише більш приємним для споглядання, ніж холодний метал, але й слугуватиме захистом для астронавтів від шкідливого космічного випромінювання.

 

Міцніший за алюміній і краще горить: дерев’яний супутник буде запущено 2024 року
Анімація супутника LignoSat в рамках проєкту J-Cube

Хто ще розробляє супутники з дерева для запуску у космос

Фінський стартап Arctic Astronautics розробив дерев’яний супутник WISA Woodsat, який мав бути запущений у космос 2021 року. Проте, як стверджує засновник компанії Ярі Мякінен, запуск затримали бюрократичні перепони.

Компанія все ще чекає ліцензію космічні операції. Коли вона її отримає, супутник буде запущено приватною службою спільного використання ракет RocketLab.

 

NASA спільно з JAXS відправлять у космос перший у світі дерев'яний супутник із магнолії
Дерев'яний супутник Землі від WISA Woodsat. Фото: Arctic Astronautics

В Університеті Халіфа в Об’єднаних Арабських Еміратах аерокосмічний інженер Ярджан Абдул Самад розглядає графен як потенційний матеріал для космічних об’єктів. Самад досліджує "нано-дерево" — деревину низької щільності в поєднанні з графеном для підвищення її міцності.

Раніше ми повідомляли, що астронавти на МКС сфотографували моторошний земний пейзаж.

Нагадаємо, ми писали, NASA створило застосунок, через який над Землею можна побачити МКС.

Також ми розповідали, що вчені навчилися притягувати космічні об'єкти за допомогою електронної гармати, що стріляє негативно зарядженими електронами. 

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