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По Земле ударил сверхмощный космический луч — ученые в шоке

25 ноября 2023 06:13
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова
По Земле ударил загадочный мощный луч — ученые не знают, откуда он взялся
Падение космического луча на Землю. Фото: Pinterest
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова

Исследователи заметили, что по поверхности Земли ударил загадочный и очень мощный луч. Ученые пока не знают, почему появился этот луч, но уже начали исследовать это космическое явление, пытаясь выяснить причины появления луча.

Об этом сообщает ScienceAlert.

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Что известно о космических лучах

Космические лучи — это заряженные частицы, которые пролетают все космическое пространство со скоростью света и постоянно затрагивают нашу планету. Если Солнце производит лучи, которые обладают малой энергией, то лучи с высокой энергией происходят из совсем другого источника.

Ученые считают, что эти космические лучи с высокой энергией происходят из Млечного Пути. Но они пока не могут точно сказать, откуда взялись эти космические лучи. Исследователи связывают эти частицы с гамма-всплесками, взрывами звезд и черными дырами.

Моделирование попадания космического луча на поверхность
Моделирование попадания космического луча на поверхность. Фото: Университет Киото

Также определенные гипотезы говорят о том, что некоторые частицы высокой энергии поступают к нам из регионов пустого космоса, расположенных между галактик. Эта новая частица, которая, вероятно, является протоном, называется Аматерасу, а обнаружить этот луч ученые смогли с помощью детектора Telescope Array из США.

Как космический луч сталкивается с Землей

В момент, когда космический луч попадает в атмосферу нашей планеты, он сталкивается с другими частицами. Из-за этого возникает космический ливень, затрагивающий поверхность Земли. В этом случае специальные детекторы замечают возникновение частиц очень высокой энергии.

Но ученые не знают, откуда взялся этот луч, ведь во время наблюдения за траекторией его движения они не заметили ни одного явления или объекта, который мог бы быть его источником.

Анимация потока частиц космического излучения
Иллюстрация потока частиц космического излучения. Фото: Университет Киото

Как мог появиться космический луч

Исследователи говорят, что этот мощный космический луч мог появиться из-за неизвестного астрономического феномена, который раньше они не видели. Появилась даже гипотеза, что этот луч мог появиться из-за определенного дефекта в ткани пространства-времени.

Однако, пока происхождение этого космического пространства остается загадкой для исследователей.

Напомним, мы писали о том, что исследователи обнаружили невероятную планету, которая смогла выжить.

Ранее мы рассказывали о том, что ученые нашли условия для жизни на поверхности Меркурия.

Также мы сообщали о том, что исследователи выяснили, почему многие планеты имеют круглую форму.

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