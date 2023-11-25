По Землі вдарив загадковий потужний промінь — вчені не знають, звідки він взявся

Падіння космічного проміню на Землю. Фото: Pinterest

Дослідники помітили, що по поверхні Землі вдарив загадковий і надзвичайно потужний промінь. Вчені поки не знають, чому з’явився цей промінь, але вже почали досліджувати це космічне явище, намагаючись з’ясувати причини появи проміня.

Про це повідомляє ScienceAlert.

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Що відомо про космічні промені

Космічні промені — це заряджені частинки, які пролітають весь космічний простір зі швидкістю світла і постійно торкаються нашої планети. Якщо Сонце виробляє промені, які мають мало енергії, то промені з високою енергією походять із зовсім іншого джерела.

Вчені вважають, що ці космічні промені з високою енергією походять з Чумацького Шляху. Але вони поки не можуть точно сказати, звідки взялися ці космічні промені. Дослідники пов’язують ці частинки з гамма-сплесками, вибухами зірок і чорними дірами.

Моделювання потрапляння космічного проміню на поверхню. Фото: Університет Кіото

Також певні гіпотези кажуть про те, що деякі частинки високої енергії поступають до нас з регіонів порожнього космосу, які розташовані між галактик. Ця нова частинка, яка, ймовірно, є протоном, називається Аматерасу, а виявити цей промінь вчені змогли за допомогою детектора Telescope Array із США.

Як космічний промінь стикається із Землею

У момент, коли космічний промінь потрапляє в атмосферу нашої планети, він зіштовхується з іншими частинками. Через це виникає космічна злива, яка торкається поверхні Землі. У цьому випадку спеціальні детектори помічають виникнення частинок дуже високої енергії.

Але вчені не знають, звідки взявся цей промінь, адже під час спостереження за траєкторією його руху, вони не помітили жодного явища або об’єкта, який міг би бути його джерелом.

Ілюстрація потоку частинок космічного випромінювання. Фото: Університет Кіото

Як міг з’явитися космічний промінь

Дослідники кажуть, що цей потужний космічний промінь міг з'явитися через невідомий астрономічний феномен, який раніше вони не бачили. З’явилася навіть гіпотеза, що цей промінь міг з’явитися через певний дефект у тканині простору-часу.

Втім, поки походження цього космічного простору залишається загадкою для дослідників.

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