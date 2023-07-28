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Полет на Марс все ближе: NASA запустит корабль на ядерном двигателе

28 июля 2023 01:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Полет на Марс все ближе: NASA запустит корабль на ядерном двигателе
Технология ядерного двигателя может использоваться для будущих миссий на Марс. Фото: Space
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

NASA совместно с Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США и компанией Lockheed Martin собираются создать новый космический корабль, работающий на ядерном двигателе.

А доставить первых астронавтов на Марс NASA по-прежнему планирует в конце следующего десятилетия или в начале 2040-х годов. Об этом сообщает Space.

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Сообщается, что новый корабль получил название DRACO, и он должен отправиться на околоземную орбиту для демонстрации новой технологии уже в конце 2025 — начале 2026 года. Стоимость этого проекта — 499 млн долларов.

Ученые надеются, что применение ядерного двигателя в космических ракетах и космических кораблях позволит значительно сократить время полета на Марс. Если сейчас на Марс можно долететь примерно на 8 — 9 месяцев, то с помощью этого двигателя можно добраться до планеты за пару месяцев. По крайней мере, в теории.

Напомним, на Красной планете марсоход Perseverance нашел разные органические молекулы. Ученые уверены, что они служат основой для всей жизни и могут иметь как биологическое, так и геологическое происхождение.

Мы писали также, что исследователи Марса с помощью Perseverance обнаружили остатки реки, кардинально отличающиеся от того, что знали о Красной планете ученые. Вероятно, на Марсе были глубокие и быстрые реки, а не медленные неглубокие потоки, как считалось ранее.

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