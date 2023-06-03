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Мощная магнитная буря в июне может серьезно "подорвать" здоровье

3 июня 2023 06:02
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Мощная магнитная буря в июне может серьезно "подорвать" здоровье
Иллюстративное изображение магнитной бури и ее влияния на человека. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В течение июня специалисты прогнозируют сильные магнитные бури, которые могут губительно влиять на человеческое здоровье. В частности, метеозависимым людям следует быть осторожными 18 июня.

Об этом сообщает сайт отслеживания космической погоды Spaceweather.

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Самая сильная магнитная буря июня

Ученые утверждают, что 18 июня ожидается сильнейшая магнитная буря этого месяца.

Отмечается, что ее приведет к потоку солнечного ветра, выброшенного парой дыр на Солнце. К тому же исследователи сообщают об очередном космическом явлении: на Солнце появилось новое пятно. Это стало известно 31 мая, когда произошла вспышка класса М4.

В результате вспышки произошел выброс ультрафиолетового излучения, это ионизировало атмосферу Земли и привело к краткосрочному отключению радиосвязи над Тихим океаном.

Пятно AR3323 продолжает свой рост, ожидается, что это может повлечь за собой новые вспышки на Солнце.

Как магнитные бури влияют на здоровье

Магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце. Это может оказывать негативное влияние на работу систем связи, а также человеческое здоровье.

Одна категория людей вообще может не ощущать это природное явление на себе, в то время как другие жители планеты не могут встать с постели.

Специалисты говорят о таких симптомах, которые может испытывать человек:

  • головная боль;
  • головокружение;
  • тошнота и рвота;
  • повышенное или пониженное давление;
  • боли в мышцах и суставах;
  • слабость и утомляемость;
  • сонливость или бессонница;
  • нервозность и раздражительность;
  • обострение хронических заболеваний.

Напомним, ранее мы писали, что сотрудники Солнечных лабораторий постоянно наблюдают за состоянием Солнца и предупреждают о возможных магнитных бурях на Земле. В июне ожидается первая буря, которая начнется уже в начале месяца.

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