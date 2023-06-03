Мощная магнитная буря в июне может серьезно "подорвать" здоровье
В течение июня специалисты прогнозируют сильные магнитные бури, которые могут губительно влиять на человеческое здоровье. В частности, метеозависимым людям следует быть осторожными 18 июня.
Об этом сообщает сайт отслеживания космической погоды Spaceweather.
Самая сильная магнитная буря июня
Ученые утверждают, что 18 июня ожидается сильнейшая магнитная буря этого месяца.
Отмечается, что ее приведет к потоку солнечного ветра, выброшенного парой дыр на Солнце. К тому же исследователи сообщают об очередном космическом явлении: на Солнце появилось новое пятно. Это стало известно 31 мая, когда произошла вспышка класса М4.
В результате вспышки произошел выброс ультрафиолетового излучения, это ионизировало атмосферу Земли и привело к краткосрочному отключению радиосвязи над Тихим океаном.
Пятно AR3323 продолжает свой рост, ожидается, что это может повлечь за собой новые вспышки на Солнце.
Как магнитные бури влияют на здоровье
Магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце. Это может оказывать негативное влияние на работу систем связи, а также человеческое здоровье.
Одна категория людей вообще может не ощущать это природное явление на себе, в то время как другие жители планеты не могут встать с постели.
Специалисты говорят о таких симптомах, которые может испытывать человек:
- головная боль;
- головокружение;
- тошнота и рвота;
- повышенное или пониженное давление;
- боли в мышцах и суставах;
- слабость и утомляемость;
- сонливость или бессонница;
- нервозность и раздражительность;
- обострение хронических заболеваний.
Напомним, ранее мы писали, что сотрудники Солнечных лабораторий постоянно наблюдают за состоянием Солнца и предупреждают о возможных магнитных бурях на Земле. В июне ожидается первая буря, которая начнется уже в начале месяца.