Как космос влияет на астронавтов — в NASA раскрыли ужасную правду

Астронавт в открытом космосе. Фото: Getty Images

Быть астронавтом кажется невероятно увлекательно. Увидеть своими глазами нашу планету, звезды, побывать на Луне или стать одним из первых, кто улетит на Марс. Однако есть и другая, темная сторона, которая уже не кажется такой привлекательной.

Что происходит с астронавтами за пределами планеты Земля и как открытый космос действительно влияет на организм, рассказали эксперты NASA.

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Космические скафандры — травмирующая защита

Безусловно, выжить в космосе без скафандра невозможно. Это 100% смерть для любого живого существа.

Однако и скафандр доставляет астронавтам немало неприятностей. Так, самый частый вид травмы — отделение ногтей от ногтевых пластин. Кроме того, перчатки скафандров вызывают сильную усталость мышц.

Прощайте, мышцы

Отсутствие гравитации очень сильно влияет на тело. Подошвы ног у космонавтов становятся мягкими, как у детей. Но на этом плюсы заканчиваются.

Если человек долго в космосе, он теряет мышечную массу. По данным NASA, всего за 5 дней пребывания в условиях микрогравитации человек может потерять до 20% мышечной массы. Особенно эта потеря ощутима на ногах и спине.

Именно поэтому МКС создают условия для постоянных тренировок.

Потеря костной массы

Поддержка в нормальном состоянии скелета человека, то есть всех его костей, тоже напрямую зависит от земной силы тяжести. Как показывают исследования, более 6 месяцев, проведенных в космосе, приводят к тому, что кости становятся хрупкими и легко могут сломаться.

Из-за истощения костной массы в кровь попадает слишком много кальция, что, в частности, приводит к быстрому образованию камней в почках. Больше всего от условий космоса страдают кости ног и таза, как показывают исследования.

Вдобавок в космосе позвоночник распрямляется и связи между позвонками становятся не столь прочными. А продолжительные космические перелеты могут разрушить межпозвонковые диски.

Отеки

Жидкости в организме без земной гравитации распределяются иначе, что приводит к отекам.

Астронавт NASA Пегги Витсон работает в открытом космосе в январе 2017 года. Фото: NASA

Это было НЛО или галлюцинации? Как реагирует психика на космос

Очень часто астронавты, длительно пребывающие в космосе, страдают от оптических иллюзий. Иногда встречаются звуковые и зрительные галлюцинации. Эти звуковые галлюцинации и оптические иллюзии учёные прозвали эффектом Соляриса. Он представляет собой особое изменение сознания и психики человека, находящегося в космосе.

Астронавты видят странные вспышки света, образы — механизм таких иллюзий специалистами еще не изучен.

В 2003 году Ян Ливей стал первым астронавтом, отправленным в космос по китайской космической программе. Во время первого полета он сказал, что слышал, как кто-то ударил в корпус космического корабля так же, если бы это был стук деревянным молотком по железному ведру.

Астронавт NASA Стори Масгрейв утверждал, что видел, как в космосе плавали трубы, похожие на угрей. В интервью он объяснял, что видел это существо дважды.

Изменения в мозге

Ученые считают, что полеты в дальний космос могут "перепрограммировать" мозг и виновником является невесомость, изменяющая спинномозговую жидкость. А это может привести к изменению формы и веса белого и серого вещества в мозге. То есть может измениться структура и сама активность мозга человека. Но пока ученые не знают, насколько вредны для человека эти изменения.

Кроме того, согласно исследованию 2023 года, опубликованному в журнале Communications Biology, далекие космические миссии могут изменить способ взаимодействия разных частей мозга друг с другом.

Проблемы со зрением

Космос может испортить зрение. Так, нервы в задней части глаз могут претерпеть существенные изменения и деформации, что приведет к снижению уровня зрения.

Также длительное пребывание в невесомости, по словам ученых, приводит к изменениям в положении глазных яблок и изменяет скорость их движения. Таким образом, человек упускает возможность нормально следить за теми или иными объектами.

Проблемы с сердечно-сосудистой системой

Сердце очень зависит от земного тяготения, ведь благодаря ему этот орган может нормально сокращаться и перемещать кровь по организму. В случае невесомости, если полет длится очень долго, эта функция нарушается, что может отрицательно сказаться на общем физическом состоянии человека.

Ученые также считают, что во время длительного космического полета возрастает риск тромбов в кровеносных сосудах.

Астронавт в открытом пространстве. Фото: NASA

Повреждение пищеварительной системы

В желудочно-кишечном тракте человека живут триллионы микробов, которые могут оказывать влияние на функцию пищеварения человека, на иммунную систему, а также на обмен веществ.

По словам ученых, микробиом кишечника постоянно меняется, реагируя на внешние факторы, такие как изменение пищи и общий стресс организма. Во время дальнего космического полета эти изменения будут очень опасны для человека.

К примеру, как свидетельствуют исследования, в кишечнике у астронавтов обнаружили менее разнообразные популяции микробов. И часто среди них находятся микробы, которые способствуют воспалению кишечника.

Повреждение ДНК

Согласно некоторым исследованиям, у космических путешественников возрастет риск повреждения ДНК из-за влияния космического излучения и низкой гравитации. Излучение может повредить нити ДНК, а невесомость может нарушить естественные восстановления ДНК. Это чревато появлением опасных мутаций.

Способность зачать ребенка

Последние исследования ученых показали, что длительное пребывание астронавтов в космосе может привести к эректильной дисфункции.

Галактическое космическое излучение и микрогравитация (в меньшей степени) могут ухудшить функцию эректильной ткани, причем последствия могут ощущаться десятилетия.

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