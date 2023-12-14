Ученые рассказали о жуткой планете, созданной из тьмы — что это за мир

Черная раскаленная планета, пожирающая свет своей звезды. Фото: Wikimedia commons/fsgregs

Если вы думаете, что во Вселенной нет больше ничего такого же темного как черные дыры, то вы ошибаетесь. Ведь астрономам удалось обнаружить жуткую планету чернее угля. Это единственный в своем роде мир, известный нам, и это точно не та местность, где хочется побывать.

Что известно о планете, созданной из темноты, чем она так страшна и каковы ее особенности, рассказываем дальше в нашем материале.

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Так, мир, о котором пойдет речь, является газовым гигантом размером с Юпитер под названием TrES-2b. Планета вращается вокруг звезды спектрального класса G0V GSC 03549-02811 примерно в 750 световых годах от Земли в направлении созвездия Дракона.

Нашли необычный космический объект ученые NASA еще в 2006 году с помощью космического корабля "Кеплер". Как говорится в научном труде, опубликованном в журнале The Astrophysical Journal, TrES-2b был открыт транзитным методом в рамках проекта "Трансатлантический экзопланетный обзор".

Какие особенности черной планеты TrES-2b?

Исследователи обнаружили, что этот газовый гигант отражает менее 1% падающего на него солнечного света. Фактически он его пожирает. На этот момент это самая темная планета или луна, которую когда-либо наблюдали во Вселенной.

"Это темнее, чем самый черный кусок угля, чем темная акриловая краска, которой можно рисовать. Странно, как эта огромная планета настолько поглощает весь попадающий на нее свет", — заявил астроном из Гарвардско-Смитсоновского центра астрофизики, ведущий автор исследования Дэвид Киппинг в комментарии изданию Space.com.

В то время как на Юпитере есть облака с белыми и красными полосами, которые отражают более трети доходящего до него солнечного света, TrES-2b, очевидно, не имеет облаков, отражающих свет.

И все же есть у этой планеты маленькое свечение. Как объясняют ученые, атмосфера планеты раскалена до более чем 980°C из-за слишком близкого расположения к своей звезде. Из-за столь высокой температуры TrES-2b излучает слабое красное свечение, похожее на горящий уголек.

Черная планета TrES-2b. Изображение: NASA

Почему планета TrES-2b черная?

Исследователи предполагают, что химические вещества, поглощающие свет, такие как испарение натрия и калия или газообразный оксид титана в атмосфере планеты, могут помочь объяснить, почему она такая темная.

Однако ученые не исключают, что виной может быть химическое вещество, которое до сих пор науке неизвестно.

Черная планета TrES-2b. Изображение: NASA

Могут ли существовать другие миры, похожие на TrES-2b?

Несмотря на то, что TrES-2b в настоящее время является самой темной известной планетой, подобные миры вокруг других звезд, несомненно, ждут открытия.

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