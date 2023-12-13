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Астрономи стали свідками моторошної події у космосі — дві планети загинули

13 грудня 2023 21:34
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Вчені побачили моторошну космічну катастрофу, що знищила дві планети
Наслідки зіткнення двох планет. Зображення: Dana Berry/SwRI
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

На жаль, космос — це не чарівне місце наповнене яскравими зірками та чудернацькими планетами. Це сувора місцевість, де постійно щось вибухає, врізається одне в одного, зірки-вампіри "висмоктують життя" зі своїх сусідів, чорні діри поглинають газ, пил чи зірки, які опинилися надто близько поруч з ними. А нещодавно дослідники стали свідками чергової жахливої події, що знищила дві планети великих розмірів. 

Відкриття вдалося зробити за допомогою астрономів-аматорів, які самостійно збирали та вивчали наявну інформацію. Згодом нове дослідження було оприлюднено професійними науковцями в журналі Nature, пише Universe Today.

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Так, нещодавно астроном-аматор Артту Сайніо побачив у соціальних мережах обговорення вчених незвичної поведінки зірки схожої на Сонце, розташованої на відстані 1800 світлових років від нас, під назвою Asassn-21qj, яка змінила свою яскравість і стала більш тьмяною.

Він почав вивчати дані космічного телескопа NEOWISE, отримані шляхом спостереження за зіркою і помітив, що у неї раніше вже зменшувалася яскравість, а також раптово збільшувалася. 

Своїми знахідками він знову ж таки поділився у соціальних мережах і це призвело до того, що до дослідження долучилося ще більше таких ентузіастів. У результаті вони зробили неймовірне відкриття.

Не будемо тягнути комету за хвіст й перейдемо до суті — професійні астрономи та астрономи-аматори зібрали разом усю наявну інформацію і з'ясували, що зміна яскравості зірки пов'язана із зіткненням і руйнуванням двох крижаних планет-гігантів. 

 

Вчені побачили моторошну космічну катастрофу, що знищила дві планети
Зіткнення двох планет у космосі. Зображення: NASA

Ці планети були в десятки разів більші за Землю за масою і перебували на відстані від 2 до 16 астрономічних одиниць від своєї зірки (астрономічна одиниця — відстань від Землі до Сонця, що становить приблизно 150 млн км).

Крижані гіганти зіткнулися у процесі формування у протопланетному диску з пилу і газу, який оточує зірку Asassn-21qj. Це час від часу трапляється у Всесвіті. 

Як обґрунтували свій висновок професійні науковці, сильний удар двох планет створив гарячий залишок, який призвів до збільшення яскравості зірки під час спостережень. Після цього рух уламків планет на тлі зірки спричинив зменшення її яскравості.

Раніше ми розповідали про планету, якій вдалося пережити "судний день", а саме перетворення своєї зірки на червоного гіганта. Небесне тіло, схоже на Юпітер, мало бути повністю поглинене, однак цього не сталося. 

Нагадаємо, ми писали, як зірки-вигнанці можуть знищити Сонячну систему.

Також ми повідомляли, як Чумацький Шлях пожирає сусідні галактики.

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