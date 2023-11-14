Ученые показали цветную спиральную галактику — фото невероятной красоты

Галактика, сфотографированная космическим телескопом "Хаббл". Фото: УНИАН

Известный космический телескоп "Хаббл" продолжает делать разные невероятные открытия, помогающие ученым подробнее изучать Вселенную. В этот раз он поделился новым изображением спиральной галактики NGC 1385, расположенной на расстоянии в 30 миллионов световых лет от нашей планеты.

Об этом сообщает Европейское космическое агентство.

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Изображение спиральной галактики NGC 1385

Телескоп "Хаббл" показал изображение галактики NGC 1385, благодаря чему исследователям удалось подробнее ее рассмотреть. Ученые увидели, что эта спиральная галактика по форме овальная и имеет несколько галактических рукавов, которые между собой немного перемешаны.

Также ученые выяснили, что диаметр этой спиральной галактики составляет 70 тысяч световых лет. Известно, что впервые галактику NGC 1385 открыл британский астроном с немецкими корнями Уильям Гершел в ноябре 1784 года.

Спиральная галактика NGC 1385 в цвете. Фото: ESA

По словам исследователей, космический телескоп "Хаббл" уже показывал изображение этой галактики в созвездии Пич раньше. Впрочем, на этот раз телескоп использовал другие фильтры, с помощью которых ученым удалось рассмотреть галактику в разных оттенках.

"В новом образе гораздо больше розово-красных и темно-коричневых оттенков, тогда как в предыдущем образе доминировал холодный синий... Фильтры телескопа — это части оборудования, позволяющие свету определенной длины волны попадать в телескоп во время сбора данных", — утверждают ученые из Европейского космического агентства.

С помощью этих снимков ученые смогут исследовать специфические части электромагнитного спектра.

Предыдущее изображение спиральной галактики

Не так давно космический телескоп "Хаббл" уже фотографировал эту галактику, используя свою широкоугольную камеру WFC3. Впрочем, в тот раз галактика NGC 1385 имела небольшое количество оттенков, из-за чего можно заметить некую бледность.

Спиральная галактика NGC 1385, которую телескоп "Хаббл" запечатлел ранее. Фото: ESA

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