Вчені показали кольорову спіральну галактику — фото неймовірної краси

Галактика, яку сфотографував космічний телескоп "Габбл". Фото: УНІАН

Відомий космічний телескоп "Габбл" продовжує робити різні неймовірні відкриття, які допомагають вченим детальніше вивчати Всесвіт. Цього разу він поділився новим зображенням спіральної галактики NGC 1385, яка розташована на відстані у 30 мільйонів світлових років від нашої планети.

Про це повідомляє Європейське космічне агентство.

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Зображення спіральної галактики NGC 1385

Телескоп "Габбл" показав зображення галактики NGC 1385, завдяки чому дослідникам вдалося детальніше її роздивитися. Вчені побачили, що ця спіральна галактика за формою є овальною і має декілька галактичних рукавів, які між собою трохи перемішані.

Також вчені з’ясували, що діаметр цієї спіральної галактики становить 70 тисяч світлових років. Відомо, що вперше цю галактику NGC 1385 відкрив британський астроном з німецькими коренями Вільям Гершел у листопаді 1784 року.

Спіральна галактика NGC 1385 у кольорі. Фото: ESA

За словами дослідників, космічний телескоп "Габбл" вже показував зображення цієї галактики у сузір’ї Піч раніше. Втім, цього разу телескоп використав інші фільтри, за допомогою яких вченим вдалося роздивитися галактику в різних відтінках.

"У новому образі набагато більше рожево-червоних і темно-коричневих відтінків, тоді як у попередньому образі домінував холодний синій... Фільтри телескопа — це частини обладнання, які дозволяють світлу певної довжини хвилі потрапляти в телескоп під час збору даних", — стверджують вчені з Європейського космічного агентства.

За допомогою цих знімків вчені зможуть досліджувати специфічні частини електромагнітного спектра.

Попереднє зображення спіральної галактики

Не так давно космічний телескоп "Габбл" вже фотографував цю галактику, використовуючи власну ширококутну камеру WFC3. Втім, того разу галактика NGC 1385 мала маленьку кількість відтінків, через що можна помітити певну блідість.

Спіральна галактика NGC 1385, яку телескоп "Габбл" сфотографував раніше. Фото: ESA

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