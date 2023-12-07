Телескоп JWST наткнулся на нечто жуткое в глубинах космоса — фото

Телескоп Джеймс Уэбб в космосе. Фото: ESA

В космосе можно найти не только захватывающие объекты, но и нечто совсем жуткое и таинственное. Но это не повод останавливаться, а стимул разгадать эту тайну. Так, недавно телескоп Джеймс Уэбб (JWST) снял призрачное космическое "нечто" с двумя глазами и большим открытым ртом.

Исследовать неизвестное взялись астрономы Техасского университета в Остине, пишет Daily Mail.

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Так, отмечается, что первоначально объект был обнаружен в данных телескопа ALMA в Чили. Это позволило астрономам сузить место поиска и просканировать его с помощью JWST.

В результате исследователи увидели страшное красное пятно.

Изображение найденного космического объекта, сделанное JWST. Изображение: University of Texas at Austin

При длительном изучении они пришли к выводу, что этим "монстром" была галактика, образовавшаяся примерно через 900 млн лет после Большого взрыва. Ей дали название AzTECC71. Она буквально окутана долиной пыли.

Найдена галактика AzTECC71, окутанная долиной пыли. Изображение: University of Texas at Austin

С помощью собранных данных художники смогли воспроизвести изображение галактики. Такой мы бы ее увидели, если бы могли путешествовать по космосу на космическом корабле:

Художественная визуализация данных JWST. Изображение: University of Texas at Austin

Что меняет данное открытие для науки?

Это открытие может изменить представление ученых о ранней Вселенной. До сих пор считалось, что массивные "звездные ясли" — это большая редкость. AzTECC71 доказывает, что они могут быть в 3-4 раза более распространенными.

Эксперты отметили, что, несмотря на то, что галактика выглядит как маленькая капля, она создает сотни новых звезд каждый год.

Таким образом открытие говорит о "существовании целой популяции скрывавшихся от нас галактик".

Сложность обнаружения подобных галактик AzTECC71 состоит в том, что большая часть света от их звезд поглощается пылевой завесой, переизлучаемой на более красных длинах волнах. JWST смог зафиксировать объект благодаря своей способности улавливать инфракрасные свойства.

"До сих пор мы могли видеть галактики в ранней Вселенной только с оптической точки зрения с помощью телескопа Хаббл. Это означает, что наше понимание истории эволюции галактик предвзято, потому что мы видим лишь неугомонные, менее запыленные галактики", — рассказал научный сотрудник Техасского университета в Остине Джед. Маккинни.

Теперь команда работает над раскрытием большего количества таких слабовидимых для JWST галактик.

Ранее мы писали, что ученым удалось обнаружить звезду-пришельца у сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути.

Напомним, мы рассказывали, что телескоп VISTA зафиксировал у галактической туманности таинственный космический объект, регулярно меняющий цвет.

Также мы сообщали, что телескоп JWST помог ученым подтвердить давнюю теорию о том, как образуются планеты.