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Телескоп NASA обнаружил новые экзопланеты: есть ли на них жизнь

3 июня 2023 02:52
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Телескоп NASA обнаружил новые экзопланеты: есть ли на них жизнь
Две планеты в космосе. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Космический телескоп NASA Kepler даже по окончании своей миссии пять лет назад продолжал обнаруживать новые планеты. Недавно на расстоянии примерно 400 световых лет от Земли обнаружено три новые экзопланеты, вращающиеся вокруг трех слабых звезд.

Об этом сообщает Space.com.

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Среди обнаруженных экзопланет есть два мини-Нептуна, которые вращаются вокруг холодных красных карликов. Первая — K2-416 b — имеет размеры, превышающие Землю в 2,6 раза и занимающие 13 земных дней на полный оборот вокруг своей звезды. Вторая — K2-417 b — больше Земли в три раза и занимает 6,5 дня на полный оборот вокруг своей звезды.

Исследователи утверждают, что эти две экзопланеты окружены горячей и разреженной атмосферой, вероятно, неблагоприятной для жизни.

Что касается третьей планеты, которая вращается вокруг солнцевидной звезды под названием EPIC 245978988, то ее наличие пока не подтверждено учеными.

Телескоп Kepler был запущен в 2009 году для наблюдения за 150 000 звезд в созвездии Лебедя. Он использовал метод транзита для обнаружения планет, наблюдая провалы в звездном свете. После технических проблем 2013 года ученые нашли способ продолжить работу телескопа в течение четырех лет в новой миссии K2, во время которой было обнаружено много экзопланет.

Напомним, что в Объединенных Арабских Эмиратах заявили, что планируют совершить полет к поясу астероидов между Марсом и Юпитером. Так, астрономы планируют исследовать один из космических объектов, которые могут иметь воду.

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