Ученые обнаружили на Венере кислород — может ли планета быть пригодной для жизни

Дневная сторона планеты Венера. Фото: JAXA/ISAS/Akatsuki Project Team

Не одно десятилетие ученые подробно изучают планеты Солнечной системы, чтобы понять, как они сформировались, как они эволюционировали, почему они такие разные и какие из них могут быть пригодными к жизни. В частности, астрономов интересует Венера, которую они называют злым близнецом Земли. Недавно в атмосфере этой второй от Солнца планеты обнаружили кислород.

Как показывает исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, этот важный для жизни показатель был найден на дневной стороне Венеры, освещенной солнечным светом, пишет ScienceAlert.

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Кислород на Венере — что известно

Отмечается, что изучить атмосферу ближайшей к Земле планеты помогли данные, собранные Стратосферной обсерваторией инфракрасной астрономии (SOFIA), представляющей собой телескоп, расположенный на борту самолета "Боинг 747", летающего очень высоко в атмосфере Земли.

Следует заметить, что исследователи уже раньше обнаруживали атомарный кислород в атмосфере на ночной стороне Венеры, которая не освещается определенный период солнечным светом. Однако теперь удалось подтвердить, что он есть и на дневной стороне, освещенной Солнцем на высоте примерно 100 км над поверхностью планеты. Он расположен между двумя потоками циркуляции атмосферы на высоте 120 и 70 км.

Казалось бы такая мелочь, однако она помогла ученым получили новое представление о процессах, происходящих в атмосфере "земной соседки".

Теперь ученые хотят использовать полученные данные для изучения этой переходной части атмосферы планеты. Авторы исследования говорят, что полученная информация поможет понять, почему атмосферы Земли и Венеры такие разные.

Карта расположения, температуры и густоты атомарного кислорода на Венере. Фото: Hübers et al., Nat. Commun., 2023

Чем отличается атомарный кислород от существующего на нашей планете?

Атомарный кислород отличается от того, каким дышат люди и другие живые существа на Земле. Так, подходящий для дыхания кислород состоит из двух атомов, то есть О2, связанных между собой.

В то же время атомарный кислород состоит из одного атома и долго не сохраняется в таком виде, поскольку вступает в химическую реакцию с атомами других элементов.

Интересно, что атомарный кислород существует и в верхних слоях атмосферы Земли, он образуется в результате расщепления О2 частицами солнечного света. Нечто схожее происходит и в атмосфере Венеры. Здесь атомарный кислород появляется вследствие расщепления углекислого газа, то есть CO2, как результат возникает также окись углерода, то есть СО.

По словам ученых, когда с дневной стороны Венеры атомарный кислород перемещается на ночную сторону, происходит его рекомбинация в углекислый газ. Этот процесс приводит к тому, что ночная сторона Венеры начинает светиться.

Вторая планета солнечной системы Венера. Изображение: IGN

Новые открытия — что планируют ученые

На сегодня о Венере известно слишком мало, а потому ученые продолжат ее изучать.

С одной стороны, Венера похожа по массе и размеру на Землю, но с другой, сильно отличается. Венера имеет токсичную атмосферу, которая в основном состоит из углекислого газа, благодаря чему температура на поверхности планеты достигает 480 градусов Цельсия.

Кроме того, циркуляция атмосферы на Венере происходит очень быстро. Скорость ветра под верхними облаками планеты достигает 700 км/ч, в то время как на Земле самой высокой зарегистрированной скоростью ветра был порыв урагана 407 км/ч. Кроме того, нормальным явлением для Венеры есть кислотные дожди.

"Мы не знаем, почему Венера и Земля оказались настолько разными друг от друга, но изучение нашего соседа может помочь нам это понять. Или когда-то Венера шла по тому же пути, что и Земля, и где-то неправильно свернула? Или это был злой близнец изначально?", — говорят ученые.

Одним из способов выяснить — изучить атмосферу Венеры, и в частности наблюдать за кислородом на этой планете.

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