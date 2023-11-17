В галактике воскресла погибшая звезда — такого ученые никогда раньше не видели

Ожившая мертвая звезда в галактике. Фото: NASA

Исследователи зафиксировали оживление звезды в далекой галактике, которая закончила свою жизнь огромным взрывом. В течение нескольких месяцев эта звезда выпускала энергетические вспышки, которые были циклическими, чего раньше никогда не видели ученые.

Об этом сообщает Space.

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По словам ученых, несмотря на небольшую продолжительность вспышек даже спустя 100 дней с первого извержения, они такие же яркие и мощные, как были в начале. Ученые называют эти вспышки "быстрым синим светящимся оптическим транзиентом" или LFBOT.

Данный LFBOT находится на расстоянии примерно в один миллиард световых лет от нашей планеты. Официально он имеет обозначение AT2022tsd, а ученые, которые впервые открыли его, назвали его "тасманийским дьяволом". Эти вспышки сияют ярче, чем взрывы, что указывает на гибель больших звезд, но и, в то же время, затухают всего за несколько дней.

Остатки звезды после ее смерти. Фото: УНИАН

Ученые говорят, что неожиданная вспышка может раскрыть тайну. За этим явлением наблюдало сразу 15 космических телескопов по всему миру, в результате чего ученые выяснили, что двигателем этих вспышек является черная дыра или нейтронная звезда. Эти объекты — это остатки погибших звезд.

Первое открытие "тасманского дьявола"

Впервые эту звезду увидели в 2022 году, а уже в конце того же года она исчезла. Впрочем, после этого ученые заметили еще один мощный всплеск из этого региона, который потом исчез. По словам исследователей, такого они никогда раньше не видели.

"Никто не знал, что сказать. Мы никогда раньше не видели ничего подобного — чего-то столь быстрого и столь сильного по яркости, как начальный взрыв через несколько месяцев, — ни в одной сверхновой или FBOT", — говорит автор этого исследования Анна Хо.

Мертвая звезда, направляющая свою струю. Фото: NASA

Ученые продолжили наблюдать за поведением этой звезды из 12 космических телескопов, в результате чего зафиксировали 14 световых импульсов, возникших в течение 120 дней. По мнению автора исследования, это может быть только небольшая часть вспышек.

В данный момент исследователи хотят выяснить, что привело к оживлению мертвой звезды. Сейчас они считают, что это могут быть струи материи, направляемые магнитным полем черной дыры. Эти струи выбрасываются со скоростью, похожей на скорость света.

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