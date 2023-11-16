Сонце сягне своєї максимальної активності уже наступного року — що буде із Землею

Вплив сонячної активності на Землю. Фото: Pinterest

Вчені попередили, що активність Сонця, яке зазвичай відбувається кожні 11 років, станеться раніше, ніж передбачалося, і буде потужнішим, ніж вони думали. Дослідники розповіли, коли людство на Землі зможе відчути максимальну сонячну активність.

Про це повідомляє Science Alert.

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Як стверджують вчені з компанії NASA та Національного центру атмосферних досліджень США, сонячний цикл досягне свого піку у середині або наприкінці наступного року. До того ж, буде вдвічі більша кількість сонячних плям, ніж передбачалося.

Вчені кажуть, що активність Сонця можна побачити у різних формах, зокрема, у вигляді плям, вибухів і спалахів. Сонячні плями — це темні частини на поверхні Сонця, які виникають через магнітні бурі, а спалахи — це сильні спалахи радіації, через які можуть виникнути проблеми з радіозв’язком і навігацією.

Потужний спалах на поверхні Сонця. Фото: NASA

Вибухи на Сонці — це викиди його матеріалу, які можуть погано вплинути на астронавтів і пошкодити супутники.

Вплив сонячної активності на Землю

Дослідники попереджають, що активність Сонця може, наприклад, посилити північне сяйво до того рівня, коли можна буде його побачити у більш південних широтах планети. Також можуть виникнути і стрибки напруги в електричних мережах, через що може навіть відключитися електроенергія.

Крім того, через сонячну активність можуть виникнути проблеми із супутниками, через що зіпсується зв’язок і навігація.

Активність на поверхні Сонця. Фото: Pinterest

Втім, дослідники вже намагаються знайти методи, щоб захистити планету від впливу сонячної активності. Наприклад, вчені можуть проєктувати електричні мережі так, щоб вони були не такими схильними до перебоїв напруги.

Супутники також можна проєктувати таким чином, щоб вони краще переживали погоду в космічному просторі.

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