У галактиці воскресла загибла зірка — такого вчені ніколи раніше не бачили

Ожила мертва зірка у галактиці. Фото: NASA

Дослідники зафіксували оживлення зірки у далекій галактиці, яка закінчила своє життя величезним вибухом. Протягом декількох місяців ця зірка випускала енергетичні спалахи, які були циклічними, чого раніше ніколи не бачили науковці.

Про це повідомляє Space.

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За словами вчених, попри невелику тривалість спалахів навіть через 100 днів з першого виверження, вони такі ж яскраві та потужні, як були на початку. Науковці називають ці спалахи "швидким синім оптичним транзієнтом, що світиться" або LFBOT.

Даний LFBOT перебуває на відстані у приблизно один мільярд світлових років від нашої планети. Офіційно він має позначення AT2022tsd, а вчені, які вперше його відкрили, назвали його "тасманійським дияволом". Ці спалахи сяють яскравіше, ніж вибухи, що вказує на загибель великих зірок, але й, водночас, загасають лише за декілька днів.

Залишки зірки після її загибелі. Фото: УНІАН

Вчені кажуть, що неочікуваний спалах може розкрити таємницю. За цим явищем спостерігало одразу 15 космічних телескопів по всьому світу, в результаті чого вчені з’ясували, що двигуном цих спалахів є чорна діра або ж нейтронна зірка. Ці об’єкти — це залишки загиблих зірок.

Перше відкриття "тасманійського диявола"

Вперше цю зірку побачили у 2022 року, а вже наприкінці того року вона зникла. Втім, після цього науковці помітили ще один потужний сплеск з цього регіону, який згодом зник. За словами дослідників, такого вони ніколи раніше не бачили.

"Ніхто не знав, що сказати. Ми ніколи раніше не бачили нічого подібного — чогось настільки швидкого і настільки ж сильного за яскравістю, як початковий вибух через кілька місяців, — у жодній надновій чи FBOT", — каже авторка цього дослідження Анна Хо.

Мертва зірка, яка спрямовує свій струмінь. Фото: NASA

Вчені продовжили спостерігати за поведінкою цієї зірки з 12 космічних телескопів, у результаті чого зафіксували 14 світлових імпульсів, які виникли протягом 120 днів. На думку авторки дослідження, це може бути лише маленька частина спалахів.

На даний момент дослідники хочуть з’ясувати, що призвело до оживлення мертвої зірки. Зараз вони вважають, що це можуть бути струмені матерії, яких спрямовує магнітне поле чорної діри. Ці струмені викидаються зі швидкістю, яка схожа на швидкість світла.

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