На Місяці помітили загадкову аномалію — вчені не можуть пояснити її походження

Вид на Землю з поверхні Місяця. Фото: Freepik

Дослідники із США перебувають на межі розгадки таємниці походження так званих "вихорів" на Місяці. Йдеться про звивисті утворення на поверхні єдиного природного супутника Землі, які можуть відбивати сонячне світло.

Про це повідомляє Space.

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Дослідження місячних "вихорів"

Варто зазначити, що схожі завихрення з’являються як у місячних морях, так і на височинах. За словами науковця Джона Вейріха, це явище викликало чималий інтерес у дослідників з того моменту, як вони їх відкрили, але вони досі не можуть зрозуміти їхнє походження.

"Місячні "вихори" викликали інтерес вчених з моменту їхнього відкриття, частково тому, що наукова спільнота до кінця не розуміє, як вони утворилися. Існує безліч гіпотез про процес формування. Кожна гіпотеза має спостереження, що її підтверджують, але є й інші спостереження, які суперечать першим", — каже автор дослідження Джон Вейріх.

"Вихори" на поверхні Місяця. Фото: NASA

Ще нещодавно вчені вважали, що локація і форма цих об’єктів не мають жодного зв’язку з місячною топографією. Вони впевнені у тому, що рельєф Місяця впливає на те, де і як виникають ці "вихори". Але останнє дослідження довело, що топографія все ж таки впливає на формування цих об’єктів.

Відповідно до результатів цього дослідження, яскраві ділянки "вихору" в Морі Мрії на зворотному боці Місяця мали меншу висоту, якщо порівнювати з темнішими смугами ґрунту, які проходили через цю область.

Місячні "вихори" Рейнер Гамма

Таку ж закономірність вчені помітили і під час аналізу одного з найпомітніших місячних "вихорів" Рейнер Гамма, що розташовується на 70 кілометрів в Океані Бур на видимому боці Місяця. За словами вчених, така кореляція, яка відбувається з двох зовсім різних боків нашого супутника, не може бути звичайним збігом.

Місяць у космічному просторі. Фото: Freepik

Проте це дослідження дозволить вченим краще зрозуміти закономірності, які сприяють виникненню цих космічних об’єктів.

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