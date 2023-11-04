В недрах Земли нашли остатки другой планеты — как она там могла оказаться
Внутри планеты Земля обнаружили останки другой планеты. Речь идет о Тейе, которая такого же размера как Марс.
Об этом сообщает Bild.
Остатки другой планеты в Земле
Около 4,5 млрд лет назад в Землю врезалась планета Тейя. Наша планета тогда была лишь раскаленным каменным шаром. Исследователи из Соединенных Штатов Америки и Великобритании рассказали, что из части обломков Тейи образовалась Луна, а другая часть находится в недрах Земли.
"Исследования недр Земли показывают нам две области размером с континент, где сейсмические волны распространяются чрезвычайно медленно", — заявил Цянь Юань из Университета Аризоны.
По словам ученых, это и есть остатки Тейи. Приблизительно они находятся под Тихим океаном и Африкой.
"Это имеет смысл. И это не удивительно. В прошлом подобные столкновения планет часто происходили в космосе. Не исключено, что такой удар мог оставить после себя как реликт материал от другого небесного тела", — сказал профессор Дорис Бройер из Института планетарных исследований Немецкого центра авиации и космонавтики.
Напомним, на днях компания NASA отправила свой космический аппарат на изучение троянских астероидов Юпитера в рамках многолетней миссии. Когда этот аппарат приблизился к астероиду, он совершил неожиданное открытие, которое очень удивило астрономов.
Также мы писали, что исследователи обнаружили на Солнце мощный взрыв, а именно "огненный каньон", ширина которого больше территории США вдвое. По словам ученых, появление этого каньона связано с сильным извержением магнитной нити в южном полушарии горячей звезды.
Добавим, на огромной скорости к нашей планете несется криовулканическая комета под названием 12P/Pons-Brooks, выпускающая облака льда и газа, похожие на рога. За это ее прозвали кометой Дьявола.
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