На Сонці зафіксували дуже потужний вибух — фото вражає

Потужний вибух на Сонці. Фото: CNN

Дослідники виявили на Сонці потужний вибух, а саме "вогняний каньйон", ширина якого більше за територію США вдвічі. За словами вчених, поява цього каньйону пов’язаний із сильним виверженням магнітної нитки у південній півкулі гарячої зірки.

Відповідні кадри виверження на Сонця розмістив фізик на ім’я Кіт Стронг на своїй сторінці в Twitter.

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Що таке магнітні нитки

Магнітні нитки на Сонці — це дуже велика дуга з плазми, яка має великий електричний заряд. Ці нитки піднімаються над сонячною поверхнею і проривають її атмосферу, реагуючи на магнітне поле. Коли це поле перестає бути стабільним, ця нитка починає знищуватися.

Це, в свою чергу, призводить до того, що на поверхні Сонця відбувається потужний вибух. Зокрема, за цим вибухом спостерігав космічний апарат SOHO.

Космічний апарат SOHO біля Сонця. Фото: NASA

Кадри неймовірного вибуху

Фізик Кіт Стронг поділився неймовірними кадрами того, як саме відбувся потужний вибух на Сонці. Крім того, він порівняв його розміри з тим, який вигляд має наша планета. Якщо порівнювати цей спалах із Землею, можна помітити, якою вона є крихітною поруч з ним.

За словами фахівця, цей спалах спочатку був дуже повільним, а вже потім почав поступово прискорюватися.

"Сонце викликало великий спалах нитки біля південно-східного лімба. Він був дуже великий, порівняйте з розміром Землі. Зверніть увагу, як він починає рухатися дуже повільно і поступово прискорюється, поки не стає нестабільним і не вибухає", — зазначив фізик Кіт Стронг.

Вибух на Сонці в публікації фізика Кіта Стронга. Фото: скриншот з Twitter

Дивлячись на ці кадри, можна добре побачити, що у цей момент сталося на поверхні Сонця. Втім, якщо хоча б одна частина цього викиду буде спрямована на нашу планету, плазмовий потік може спровокувати появу неймовірно яскравих полярних сяйв на Землі.

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