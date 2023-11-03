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Вчені зафіксували потужний вибух на Сонці — неймовірне фото

3 листопада 2023 21:17
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
На Сонці зафіксували дуже потужний вибух — фото вражає
Потужний вибух на Сонці. Фото: CNN
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Дослідники виявили на Сонці потужний вибух, а саме "вогняний каньйон", ширина якого більше за територію США вдвічі. За словами вчених, поява цього каньйону пов’язаний із сильним виверженням магнітної нитки у південній півкулі гарячої зірки.

Відповідні кадри виверження на Сонця розмістив фізик на ім’я Кіт Стронг на своїй сторінці в Twitter.

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Що таке магнітні нитки

Магнітні нитки на Сонці — це дуже велика дуга з плазми, яка має великий електричний заряд. Ці нитки піднімаються над сонячною поверхнею і проривають її атмосферу, реагуючи на магнітне поле. Коли це поле перестає бути стабільним, ця нитка починає знищуватися.

Це, в свою чергу, призводить до того, що на поверхні Сонця відбувається потужний вибух. Зокрема, за цим вибухом спостерігав космічний апарат SOHO.

Космический аппарат SOHO возле Солнца
Космічний апарат SOHO біля Сонця. Фото: NASA

Кадри неймовірного вибуху

Фізик Кіт Стронг поділився неймовірними кадрами того, як саме відбувся потужний вибух на Сонці. Крім того, він порівняв його розміри з тим, який вигляд має наша планета. Якщо порівнювати цей спалах із Землею, можна помітити, якою вона є крихітною поруч з ним. 

За словами фахівця, цей спалах спочатку був дуже повільним, а вже потім почав поступово прискорюватися. 

"Сонце викликало великий спалах нитки біля південно-східного лімба. Він був дуже великий, порівняйте з розміром Землі. Зверніть увагу, як він починає рухатися дуже повільно і поступово прискорюється, поки не стає нестабільним і не вибухає", — зазначив фізик Кіт Стронг.

Публікація зі сторінки фізика Кіта Стронга
Вибух на Сонці в публікації фізика Кіта Стронга. Фото: скриншот з Twitter

Дивлячись на ці кадри, можна добре побачити, що у цей момент сталося на поверхні Сонця. Втім, якщо хоча б одна частина цього викиду буде спрямована на нашу планету, плазмовий потік може спровокувати появу неймовірно яскравих полярних сяйв на Землі. 

Нагадаємо, ми писали про те, що у компанії NASA показали неймовірні фото вибуху наднової зірки. 

Раніше ми розповідали про те, що дослідники почули неймовірні звуки космічних об’єктів і планет. 

Також ми повідомляли про те, що на Урані дослідники вперше помітили неймовірне полярне сяйво.

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