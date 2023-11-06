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В NASA открыли новую систему, которая имеет семь пылающих планет

6 ноября 2023 20:17
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Ученые открыли новую систему, у которой семь планет — какая она
Концепция новой системы Kepler-385 с семью планетами. Фото: NASA
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Исследователи из компании NASA с помощью космического телескопа Kepler обнаружили новую систему, которая имеет семь планет, по размеру похожих на Землю. Как утверждают ученые, каждая из планет этой системы нагревается с помощью лучистого тепла, исходящего от их звезды.

Соответствующие кадры новой системы можно посмотреть на канале NASA в YouTube.

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Открытие новой системы планет телескопом Kepler

Ученым удалось открыть новую систему, которая называется Kepler-385 и имеет в своем составе семь планет. По их словам, центральная звезда этой системы очень похожа на Солнце, но немного больше по размеру и выше по температуре.

Две планеты, расположенные внутри этой системы, вероятно, имеют каменистую поверхность и минимальную атмосферу. Что касается пяти планет, которые расположены снаружи, то они примерно вдвое больше Земли и имеют толстые газовые оболочки.

Моделирование новой системы Kepler-385.
Моделирование новой системы Kepler-385 учеными из NASA. Фото: скриншот с YouTube

Исследователи утверждают, что благодаря изучению информации Kepler об этих звездах они смогут больше узнать об орбитах этих планет. Это означает то, что звезды, имеющие несколько транзитных планет, обычно имеют более круговые орбиты, если сравнивать со звездами, у которых меньше планет.

"Мы составили самый точный список планет-кандидатов Kepler и их свойств на сегодняшний день. Миссия NASA "Kepler" обнаружила большинство известных экзопланет, и этот новый каталог позволит астрономам узнать больше об их характеристиках", — подчеркнул ученый Исследовательского центра NASA в Калифорнии Джек Лиссауэр.

Телескоп Kepler и его влияние на науку

Космический телескоп компании NASA Kepler завершил свои основные наблюдения еще в 2013 году. Впрочем, информация, которую он собрал, продолжает делать новые открытия и давать исследователям новые данные о нашей галактике.

Космический телескоп Kepler во Вселенной
Космический телескоп Kepler во Вселенной. Фото: NASA

Открытие, сделанное в этот раз телескопом, дает возможность ученым подробнее узнать о внешнем виде планет и их систем. Таким образом, у исследователей появится большее представление о большом количестве миров, которые существуют за пределами нашей Солнечной системы.

Напомним, мы писали о том, что исследователи компании NASA сделали невероятное открытие возле Юпитера.

Ранее мы рассказывали о том, что ученые увидели жуткую картину в пустыне Сахара.

Также мы сообщали, что исследователи NASA планируют напечатать дома на Луне в 3D-формате.

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