Вчені відкрили нову систему, яка має сім планет — яка вона

Концепція нової системи Kepler-385 із сімома планетами. Фото: NASA

Дослідники з компанії NASA за допомогою космічного телескопу Kepler виявили нову систему, яка має сім планет, за розміром схожих на Землю. Як стверджують вчені, кожна з планет цієї системи нагрівається за допомогою променистого тепла, яке виходить від їхньої зірки.

Відповідні кадри нової системи можна подивитися на каналі NASA в YouTube.

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Відкриття нової системи планет телескопом Kepler

Вченим вдалося відкрити нову систему, яка називається Kepler-385 і має у своєму складі сім планет. За їхніми словами, центральна зірка цієї системи дуже схожа на Сонце, але трохи більша за розміром і вища за температурою.

Дві планети, які розташовані всередині цієї системи, ймовірно, мають кам’янисту поверхню і мінімальну атмосферу. Що стосується п’яти планет, які розташовані ззовні, то вони приблизно вдвічі більші за Землю і мають товсті газові оболонки.

Моделювання нової системи Kepler-385 вченими з NASA. Фото: скриншот з YouTube

Дослідники стверджують, що завдяки вивченню інформації Kepler про цих зірок вони зможуть більше дізнатися про орбіти цих планет. Це означає те, що зірки, які мають декілька транзитних планет, зазвичай, мають більш кругові орбіти, якщо порівнювати з зірками, які мають менше планет.

"Ми склали найточніший список планет-кандидатів Kepler та їхніх властивостей на сьогоднішній день. Місія NASA "Kepler" виявила більшість відомих екзопланет, і цей новий каталог дозволить астрономам дізнатися більше про їхні характеристики", — підкреслив вчений Дослідницького центру NASA в Каліфорнії Джек Ліссауер.

Телескоп Kepler і його вплив на науку

Космічний телескоп компанії NASA Kepler завершив свої основні спостереження ще у 2013 році. Втім, інформація, яку він зібрав, продовжує робити нові відкриття і давати дослідникам нові дані стосовно нашої галактики.

Космічний телескоп Kepler у Всесвіті. Фото: NASA

Відкриття, яке цього разу зробив телескоп, дає можливість вченим детальніше дізнатися про зовнішній вигляд планет і їхні системи. Таким чином, у дослідників з’явиться більше уявлення стосовно великої кількості світів, які існують за межами нашої Сонячної системи.

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