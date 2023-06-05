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В NASA предложили отправить послание к спутнику Юпитера

5 июня 2023 23:10
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В NASA предложили отправить послание к спутнику Юпитера
Здание NASA. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Американская космическая компания NASA предлагает всем желающим отправить "послание в бутылке" к спутнику Юпитера — Европы. Однако в "письме" можно указать только свое имя и фамилию.

Об этом сообщает NASA на своем официальном сайте.

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Данные участников будут записаны на специальный микрочип. Запуск в космос намечен на октябрь 2024 года на борту орбитального аппарата Europa Clipper.

"Присоединяйтесь к миссии и выгравируйте свое имя на космическом корабле NASA Europa Clipper, который пройдет 2,8 миллиарда миль, чтобы исследовать Европу, океанский мир, в котором может быть жизнь. Подпишите свое имя сегодня в... послании в бутылке", — написали в NASA.

В NASA предложили всем желающим отправить послание в космос. Скриншот сайта NASA

Напомним, ранее мы писали, что агентство правительства США NASA впервые рассказало о новых исследованиях неопознанных аномальных объектов или явлений. Речь идет об НЛО. Специальная группа по изучению непознанных воздушных явлений, ранее называемых НЛО, была создана в июне прошлого года. Она провела первое публичное заседание и заявила, что изучила более 800 сообщений о неопознанных летающих объектах. В отчете говорится, что небольшая часть не поддается научному объяснению.

NASA опубликовало изображения космоса, сделанные с помощью своих самых совершенных телескопов Джеймса Вебба (JWST) и Хаббл. Также на кадрах можно увидеть яркое фиолетовое сияние, свидетельствующее о высоком рентгеновском излучении.

Мы также рассказывали, что излучение с мобильных башен на Земле может помочь инопланетянам найти людей. Исследователи отметили, что это не имеет ничего общего с 5G. Излучение не раковое — это тот же тип энергии, который используется в радио- и телевизионных сигналах.

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