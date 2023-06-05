У NASA запропонували відправити послання до супутника Юпітера

Будівля NASA. Фото: google.com

Американська космічна компанія NASA пропонує всім охочими відправити "послання в пляшці" до супутника Юпітера — Європи. Однак в "листі" можна вказати лише своє імʼя та прізвище.

Про це повідомляє NASA на своєму офіційному сайті.

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Зазначається, що дані учасників будуть записані на спеціальний мікрочип. Запуск у космос запланований на жовтень 2024 року на борту орбітального апарата Europa Clipper.

"Приєднуйтесь до місії та вигравіюйте своє ім’я на космічному кораблі NASA Europa Clipper, який пройде 2,8 мільярда миль, щоб дослідити Європу, океанський світ, у якому може бути життя. Підпишіть своє ім'я сьогодні в... посланні у пляшці", — написали в NASA.

У NASA запропонували всім охочим відправити послання в космос. Скриншот сайту NASA

Нагадаємо, раніше ми писали, що агентство уряду США NASA вперше розповіло про нові дослідження непізнаних аномальних об'єктів або явищ. Йдеться про НЛО. Спеціальна група з вивчення непізнаних повітряних явищ, раніше званих НЛО, була створена в червні минулого року. Вона провела перше публічне засідання і заявила, що вивчила понад 800 повідомлень про непізнані літаючі об'єкти. У звіті йдеться, що лише невелика частина не піддається науковому поясненню.

Додамо, NASA опублікувало зображення космосу, зроблені за допомогою своїх найдосконаліших телескопів Джеймса Вебба (JWST) та Хаббл. Також на кадрах можна побачити яскраве фіолетове сяйво, що свідчить про високе рентгенівське випромінювання.

Ми також розповідали, що випромінювання з мобільних веж Землі може допомогти інопланетянам знайти людей. Дослідники зазначили, що це не має нічого спільного з 5G. Випромінювання не є раковим — це той самий тип енергії, який використовується в радіо- та телевізійних сигналах.