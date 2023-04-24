Уникальный стратосферный телескоп SuperBIT впервые сфотографировал космос

Телескоп Super Pressure Balloon-Borne Imaging. Фото: University of Toronto.

Несколько лет назад астрономы из Университета Торонто, Университета Принстона, Даремского университета и инженеры NASA приступили к реализации проекта по запуску телескопа Super Pressure Balloon-Borne Imaging Telescope (SuperBIT). Он уже сделал свои первые фотографии космоса.

Об этом сообщает University of Toronto.

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Самая главная особенность телескопа состоит в том, что он находится не в космосе, а на высоте 33,5 км над поверхностью Земли. Его доставили туда с помощью огромного стратостата размером со стадион. Это позволяет SuperBIT создавать изображения, по качеству, сравнимые с тем, что делают космические обсерватории.

Стратостат и телескоп были запущены в начале этой недели из Новой Зеландии.

SuperBIT уже сделал свои первые изображения во время этого полета. Он показал "Туманность Тарантул" — яркое скопление газа и пыли в соседней галактике вблизи нашего Млечного Пути — и столкновение двух галактик NGC 4038 и NGC 4039, известное как "антенны".

Снимок "Туманности Тарантула" сделан в видимом и ультрафиолетовом свете телескопом SuperBIT. Фото: University of Toronto.

Научная цель первого полета — измерить свойства темной материи, тяжелого, но невидимого типа материала.

SuperBIT проверит, могут ли частицы темной материи отскакивать друг от друга, отображая ее вокруг скоплений галактик, соприкасающихся с соседними скоплениями галактик.

Напомним, NASA опубликовало видео, на котором можно увидеть вращение Международной космической станции вокруг Земли. Видео длится час.

Также мы писали, что астрономы обнаружили новую угрозу планетам, подобным Земле. Исследователи NASA называется причиной интенсивного рентгеновского излучения звезд, которое выделяется после их взрыва.

Добавим, в небе над Аляской возникла загадочная спираль на фоне северного сияния. Явление всколыхнуло сеть.