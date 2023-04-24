Унікальний стратосферний телескоп SuperBIT вперше сфотографував космос

Телескоп Super Pressure Balloon-Borne Imaging. Фото: University of Toronto.

Кілька років тому астрономи з Університету Торонто, Університету Прінстона, Даремського університету та інженери NASA розпочали реалізовувати проєкт із запуску телескопа Super Pressure Balloon-Borne Imaging Telescope (SuperBIT). Він вже зробив свої перші знімки космосу.

Про це повідомляє University of Toronto.

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Найголовніша особливість телескопа у тому, що він знаходиться не в космосі, а на висоті 33,5 км над поверхнею Землі. Його доставили туди за допомогою величезного стратостата розміром зі стадіон. Це дозволяє SuperBIT створювати зображення, за якістю, які можна порівняти з тим, що роблять космічні обсерваторії.

Стратостат та телескоп запустили на початку цього тижня з Нової Зеландії.

SuperBIT вже зробив свої перші зображення під час цього польоту. Він показав "Туманність Тарантул" — яскраве скупчення газу та пилу в сусідній галактиці поблизу нашого Чумацького Шляху — і зіткнення двох галактик NGC 4038 і NGC 4039, відоме як "антени".

Знімок "Туманності Тарантулу", зроблене у видимому та ультрафіолетовому світлі телескопом SuperBIT. Фото: University of Toronto.

Наукова мета першого польоту — виміряти властивості темної матерії, важкого, але невидимого типу матеріалу. SuperBIT перевірить, чи можуть частинки темної матерії відскакувати одна від одної, відображаючи її навколо скупчень галактик, які стикаються з сусідніми скупченнями галактик.

Нагадаємо, NASA опублікувало відео, на якому можна побачити обертання Міжнародної космічної станції навколо Землі. Відео триває годину.

Також ми писали, що астрономи виявили нову загрозу планетам, подібним на Землю. Дослідники NASA називається причиною інтенсивне рентгенівське випромінювання зірок, яке виділяється після їхнього вибуху.

Додамо, у небі над Аляскою виникла загадкова спіраль на фоні північного сяйва. Явище сколихнуло мережу.