В NASA показали, що залишилося від російського апарату "Луна-25"

Підготовка російського апарата "Луна-25" до польоту. Фото: Мілітарний

Внаслідок падіння російського апарата "Луна-25" на Місяці утворився кратер завширшки 10 метрів. 19 серпня цей апарат "Роскосмосу" розбився під час спроби здійснити посадку поблизу Південного полюса природного супутника Землі.

Про це повідомили в NASA, опублікувавши відповідне фото.

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Від падіння російського апарату утворився кратер

Космічний корабель Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) сфотографував новий кратер на поверхні Місяця.

Місце падіння російського апарата "Луна-25" на Місяці. Фото: NASA

"Діаметр нового кратера становить близько 10 метрів", — повідомили в NASA.

В агентстві підкреслили, що цей новий кратер розташований близько до ймовірного місця падіння "Луни-25". Через це команда LRO зробила висновок, що він походить від цієї місії, а не від природного удару.

Чому ця катастрофа така важка для РФ

Після невдалої посадки в Москві заявили про створення спеціальної міжвідомчої комісії для розслідування причин катастрофи апарата "Луна-25".

Варто зазначити, що, хоча багато місій на Місяць зазнають невдач, ця катастрофа підкреслила занепад космічної могутності Росії.

"Луна-25" була першою місією Росії на Місяць, останній апарат "Луна-24" здійснив посадку на поверхні природного супутника Землі ще 47 років тому, в часи СРСР.

Нагадаємо, що космічна станція "Луна-25" зіткнулася з проблемами при посадці на Місяць, коли її двигун продовжив працювати довше, ніж планувалося. Голова Роскосмосу Юрій Борисов сказав, що замість передбачуваних 84 секунд двигун був активний 127 секунд.

Раніше ми розповідали, у суботу, 19 серпня, відповідно до плану місії космічного апарату "Луна-25", було заплановано імпульс для створення еліптичної траєкторії перед посадкою. Проте приблизно о 14:57 за московським часом контакт з "Луна-25" було втрачено.