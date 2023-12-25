Похожая на Землю планета посылает странные сигналы – что узнали ученые

Столкновение плазмы Солнца с магнитным полем Земли. Изображение: NASA

Невероятно большая и интересная Вселенная каждый раз подбрасывает ученым новые загадки. Но как же приятно их раскрывать, узнавая что-то действительно потрясающее. Так, относительно недавно астрофизики получили странные радиосигналы, которые, как оказалось, "отправляла" планета, похожая на Землю. Это открытие привело к еще одному, не менее впечатляющему.

Соответствующее исследование команды ученых во главе с директором Национальной радиоастрономической обсерватории (NRAO) Джо Пеше было опубликовано в научном журнале Nature Astronomy.

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Какая планета посылала нам сигналы?

Исследователи назвали обнаруженную планету YZ Ceti b. Это скалистая экзопланета, вращающаяся вокруг звезды YZ Ceti и расположенная примерно в 12 световых годах от Земли.

Экзопланета YZ Ceti b. Изображение: NASA

Как экзопланета могла отправлять радиосигналы?

Недавние наблюдения радиотелескопов VLA (Very Large Array) в Нью-Мексико обнаружили, что у YZ Ceti b, вероятно, есть магнитное поле. Уникальность этого открытия состоит в том, что это первое возможное обнаружение магнитного поля на планете за пределами нашей Солнечной системы.

Само магнитное поле, как считают исследователи, посылает долетающие до Земли радиосигналы.

Дело в том, что YZ Ceti b находится очень близко к своей звезде и вращается вокруг нее с такой скоростью, что один год на ней может занять всего два земных дня.

Из-за такой близости планета буквально кричит через отслаивающийся от звезды материал. Магнитное поле YZ Ceti b толкает электрически заряженную плазму обратно к звезде, которая затем взаимодействует с собственным магнитным полем, излучая яркие вспышки энергии.

По сути, радиоволны, наблюдаемые командой, были полярным сиянием на звезде, вероятно, образованным взаимодействием с планетой.

"На планете также должно быть полярное сияние, если у нее есть собственная атмосфера. Это дает нам новую информацию о среде вокруг звезд. Эту идею мы называем "внесолнечной космической погодой"", — рассказал астроном Колорадского университета в Боулдере и соавтор исследования Себастьян Пинеда.

Взаимодействие между возможной экзопланетой и звездой. Иллюстрация: NSF/Alice Kitterman

Почему ученые заинтересованы в изучении магнитного поля планет?

Выявление и изучение магнитного поля других миров так интересует астрономов, поскольку они являются важной составляющей того, что делает планету пригодной для жизни.

Без магнитного поля энергетические частицы звезды могут разъедать атмосферу планеты, избавляя от газовой оболочки, которая может поддерживать жизнь.

"Поиск потенциально пригодных для жизни или живых миров в других солнечных системах частично зависит от возможности определить, действительно ли скалистые, похожие на Землю экзопланеты, имеют магнитные поля", — заявил Пеше.

Может ли экзопланета YZ Ceti b быть пригодной для жизни?

К сожалению, это исключено. Как уже говорилось выше, планета находится слишком близко к своей звезде, а это значит, что температура слишком высока для жизни.

Зачем учёным дополнительные исследования?

Пока команда не уверена, что звездное полярное сияние полностью вызвано YZ Ceti b. Поэтому необходимы дальнейшие наблюдения, чтобы подтвердить, что это на самом деле связано с магнитным полем скалистой планеты, а не только свойством самой звезды.

Исследователи надеются, что эти находки могут привести к предстоящим прорывам в поиске обитаемых далеких планет.

Ранее мы рассказывали, что ученым удалось подсчитать, сколько во Млечном Пути действительно водных планет, которые потенциально могут оказаться пригодными для жизни.

Напомним, мы писали, что астрономы стали свидетелями жуткого события в космосе, из-за которого погибли две планеты.

Также мы сообщали, что ученые обнаружили таинственный объект у черной дыры, посылающий сигналы на Землю каждые 76 минут.