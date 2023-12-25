Схожа на Землю планета посилає дивні сигнали — що дізналися вчені

Зіткнення плазми Сонця з магнітним полем Землі. Зображення: NASA

Неймовірно великий та цікавий Всесвіт щоразу підкидує науковцям нові загадки. Але як же ж приємно їх розкривати, дізнаючись про щось справді приголомшливе. Так, відносно нещодавно астрофізики отримали дивні радіосигнали, які, як виявилося, "відправляла" планета, схожа на Землю. Це відкриття привело до ще одного, не менш вражаючого.

Відповідне дослідження команди вчених на чолі з директором Національної радіоастрономічної обсерваторії (NRAO) Джо Пеше було оприлюднено в науковому журналі Nature Astronomy.

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Яка планета відправляла нам сигнали?

Дослідники назвали виявлену планету YZ Ceti b. Це скеляста екзопланета, обертається навколо зірки й розташована приблизно за 12 світлових років від Землі.

Екзопланета YZ Ceti b. Зображення: NASA

Яким чином екзопланета могла відправляти радіосигнали?

Нещодавні спостереження радіотелескопів VLA (Very Large Array) у Нью-Мексико виявили, що у YZ Ceti b, ймовірно, є магнітне поле. Унікальність цього відкриття у тому, що це перше можливе виявлення магнітного поля на планеті за межами нашої Сонячної системи.

Саме магнітне поле, як вважають дослідники, посилає радіосигнали, які долітають до Землі.

Річ у тім, що YZ Ceti b розташована дуже близько до своєї зірки й обертається навколо неї з такою швидкістю, що один рік на ній може тривати лише два земні дні.

Через таку близькість, планета буквально кричить через матеріал, що відшаровується від зірки. Магнітне поле YZ Ceti b штовхає електрично заряджену плазму назад до зірки, яка потім взаємодіє з власним магнітним полем, випромінюючи яскраві спалахи енергії.

По суті, радіохвилі, які спостерігала команда, були полярним сяйвом на зірці, ймовірно, утвореним взаємодією з планетою.

"На планеті також повинно бути полярне сяйво, якщо вона має власну атмосферу. Це дає нам нову інформацію про середовище навколо зірок. Цю ідею ми називаємо "позасонячною космічною погодою"", — розповів астроном Колорадського університету в Боулдері та співавтор дослідження Себастьян Пінеда.

Взаємодія між можливою екзопланетою та її зіркою. Ілюстрація: NSF/Alice Kitterman

Чому вчені зацікавлені у вивченні магнітного поля планет?

Виявлення та вивчення магнітного поля інших світів так цікавить астрономів, оскільки вони є важливою складовою того, що робить планету придатною для життя.

Без магнітного поля енергетичні частинки зірки можуть роз’їдати атмосферу планети, позбавляючи газової оболонки, яка може підтримувати життя.

"Пошук потенційно придатних для життя або живих світів в інших сонячних системах частково залежить від можливості визначити, чи справді скелясті, схожі на Землю екзопланети мають магнітні поля", — заявив Пеше.

Чи може екзопланета YZ Ceti b бути придатною для життя?

На жаль, це виключено. Як вже говорилося вище, планета знаходиться занадто близько до своєї зірки, а це означає, що температура надто висока для життя.

Навіщо вченим додаткові дослідження?

Наразі команда не впевнена, що зоряне полярне сяйво повністю спричинене YZ Ceti b. А тому необхідні подальші спостереження, щоб підтвердити, що це насправді пов’язано з магнітним полем скелястої планети, а не лише властивістю самої зірки.

Дослідники сподіваються, що ці знахідки можуть призвести до майбутніх проривів у пошуку населених далеких планет.

Раніше ми розповідали, що науковцям вдалося підрахувати, скільки у Чумацькому Шляху насправді водних планет, які потенційно можуть виявитися придатними для життя.

Нагадаємо, ми писали, що астрономи стали свідками моторошної події у космосі, через яку загинули дві планети.

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